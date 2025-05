Morre a servidora Carmen Lígia em Aquidauana

Divulgação

A servidora pública Carmen Lígia Anastácio de Oliveira morreu neste domingo (18), após enfrentar problemas de saúde. A informação foi divulgada pelo ex-prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, em uma publicação nas redes sociais.



Carmen atuou como chefe de arrecadação da Prefeitura de Aquidauana durante os dois mandatos de Odilon. Segundo o ex-gestor, ela foi uma referência no setor de tributação e deixou sua marca na administração pública municipal. “Ali ela fez e contou muitas histórias. Ali ela deixou sua marca”, escreveu Odilon.



Na publicação, o ex-prefeito relembrou ainda a dedicação e o comprometimento de Carmen durante sua trajetória profissional. “Não tinha tempo ruim para dona Carmen, a gente chamava e ela corria para nos atender, para auxiliar e para ensinar”.



A publicação foi acompanhada de uma foto tirada durante a inauguração da reforma do Paço Municipal, no ano passado, em que Carmen aparece ao lado do retrato do também falecido Antônio Carlos da Costa Marques, com quem trabalhou por muitos anos.



Odilon finalizou a homenagem com um agradecimento. “Obrigada, Carmen, por tudo que fez por mim e pela nossa cidade. Que você possa descansar em Deus!”.



Os detalhes sobre o velório ainda não foram divulgados.

