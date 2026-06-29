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NOTA DE FALECIMENTO

Morre aos 62 anos, Vilma Lima Sales

Servidora aposentada do INSS e cofundadora da Auto Elétrica Globo, ela deixa esposo Mambula, filhos e netos

Redação

Publicado em 29/06/2026 às 16:04

Atualizado em 29/06/2026 às 16:09

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Faleceu aos 62 anos Vilma Lima Sales, servidora pública aposentada do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), figura bastante conhecida e querida em Aquidauana, onde construiu sua história de vida, família e trajetória profissional.

Ao lado do esposo, Waldemir Mambula, Vilma ajudou a fundar e consolidar a Auto Elétrica Globo, empresa que se tornou referência no município e acompanhou o desenvolvimento de Aquidauana ao longo dos anos.

Além da dedicação ao serviço público, onde atuou como servidora do INSS até sua aposentadoria, Vilma era reconhecida pelo carinho com que tratava familiares, amigos e clientes, deixando um legado de trabalho, honestidade e dedicação.

Ela deixa o esposo Waldemir Mambula, os filhos Diego e Fábio, além dos netos João Lucas, Guilherme e Joaquim, familiares que agora recebem as homenagens e manifestações de solidariedade de amigos e da comunidade aquidauanense.

Até o momento, a família ainda não divulgou informações sobre o local e o horário do velório e do sepultamento. Assim que os detalhes forem confirmados, serão comunicados aos familiares e amigos.

Neste momento de dor, familiares e amigos lamentam a partida de Vilma Lima Sales, cuja história ficará marcada pela contribuição ao serviço público, pelo empreendedorismo ao lado da família e pelos laços de amizade construídos ao longo de décadas em Aquidauana.

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