Morre aos 80 anos Antônio Carmo Colombo, da Peixaria

O Pantaneiro

Aquidauana perdeu nesta semana uma de suas figuras mais conhecidas do comércio local. Faleceu aos 80 anos o senhor Antônio Carmo Colombo, popularmente conhecido como Mudinho, proprietário da tradicional Peixaria Colombo, localizada no Bairro Alto.

Mudinho estava internado em decorrência de um quadro de pneumonia, associado a problemas renais. Após dias de tratamento, ele não resistiu às complicações de saúde.

Figura muito querida pela comunidade, Antônio Colombo dedicou grande parte de sua vida ao trabalho no Bairro Alto, atuando por muitos anos com a fábrica de gelo e a Peixaria Colombo, estabelecimentos que se tornaram referência em Aquidauana. Seu trabalho marcou gerações de moradores e clientes, sempre reconhecido pela dedicação, simplicidade e compromisso com o ofício.

Antônio Carmo Colombo deixa dois filhos, Fábio e Flávio, e de criação e coração Juliana Yumi e Paulo Fabiano, além de demais familiares, amigos e uma legião de conhecidos que guardam na memória sua história de trabalho e contribuição para o desenvolvimento do comércio local.

O velório será realizado nesta terça-feira (10/02), a partir das 9h, na Pax Universal. O sepultamento está marcado para as 16h30.

