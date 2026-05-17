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NOTA DE FALECIMENTO

Morre em Aquidauana Edson Nunes da Silva, o "Edinho"

Figura conhecida do DEC e ex-funcionário da Energisa

Redação

Publicado em 17/05/2026 às 06:47

Atualizado em 17/05/2026 às 06:51

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Arquivo Pessoal

Faleceu na manhã deste sábado (16), Edson Nunes da Silva, carinhosamente conhecido como “Edinho” entre amigos e sócios do DEC – Dissidente Esporte Clube, em Aquidauana.

Edinho trabalhou por muitos anos no setor de energia elétrica, atuando na antiga Cemat, depois Enersul e, posteriormente, Energisa, entre os anos de 1970 e 1989, quando se aposentou.

Muito querido no meio esportivo e social da cidade, ele também marcou sua trajetória no DEC, clube pelo qual tinha grande paixão. Foi presidente do Dissidente Esporte Clube por três mandatos e era conhecido pelo carinho e dedicação à instituição. Entre os sócios, ficou marcado por ser um dos poucos que sabia e cantava o hino do clube.

Corintiano apaixonado, Edinho tinha no DEC uma de suas maiores alegrias. Amigos e familiares lembram dele como uma pessoa participativa, alegre e muito ligada às tradições do clube.

Ele deixa a esposa, Iolanda Alves de Souza da Silva, três filhos, seis netos e três bisnetos.

O sepultamento está marcado para às 8 horas deste domingo (17) no cemitério municipal.

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