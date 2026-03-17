Morre em Campo Grande o fotÃ³grafo e militar aposentado JosÃ© Nazaro da Silva, o Zequinha

Conhecido como Zeca Foto, ele estava internado hÃ¡ sete dias com infecÃ§Ã£o generalizada
JosÃ© Nazaro era soldado aposentado do ExÃ©rcito e atuou por muitos anos como fotÃ³grafo em Aquidauana e regiÃ£o / DivulgaÃ§Ã£o
Faleceu na manhã de segunda-feira, dia 16, em Campo Grande, o fotógrafo e militar aposentado José Nazaro da Silva, de 70 anos, mais conhecido como Zequinha ou Zeca Foto. Ele estava internado há sete dias na capital sul-mato-grossense para tratamento de uma infecção generalizada, mas não resistiu às complicações.
José Nazaro era soldado aposentado do Exército e atuou por muitos anos como fotógrafo em Aquidauana e região, tornando-se uma figura conhecida e querida pela população. Era casado com a professora de geografia aposentada Marinez Judith Cardoso.
O corpo de Zequinha chega a Aquidauana no início da noite desta segunda-feira. O velório ocorre, na Pax Universal de Aquidauana. O sepultamento está marcado para esta terça-feira (17), às 16h, no Cemitério Municipal de Anastácio.
Amigos, familiares e admiradores do trabalho do fotógrafo devem se reunir para as últimas homenagens. Zequinha deixa um legado de registro da memória visual da região e de dedicação à arte da fotografia.
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