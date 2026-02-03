Morre ex-morador de Aquidauana Ernane José Kraich,

Ernane foi vítima de um infarto fulminante e foi encontrado já sem vida em seu apartamento
Morreu em Dourados Ernane José Kraich, que morou em Aquidauana entre os anos de 1992 e 1994, período em que estudou no Centro de Educação Rural de Aquidauana (CERA). Natural de Sidrolândia, ele residia atualmente em Dourados em razão do trabalho.
Segundo informações repassadas por familiares, Ernane foi vítima de um infarto fulminante e foi encontrado já sem vida em seu apartamento. Ele era morador da Cohab, no bairro São Bento, em Sidrolândia, onde era conhecido por amigos e familiares.
O velório ocorre nesta segunda-feira (2), a partir das 11h, na Capela da Pax Bom Jesus Central, localizada na Rua Minas Gerais, nº 1223, próximo ao fórum. O sepultamento está marcado para as 13h30, no Cemitério São Sebastião.
