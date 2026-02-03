Morre ex-morador de Aquidauana Ernane José Kraich,

Segundo informações repassadas por familiares, Ernane foi vítima de um infarto fulminante e foi encontrado já sem vida em seu apartamento. Ele era morador da Cohab, no bairro São Bento, em Sidrolândia, onde era conhecido por amigos e familiares.

Morreu em Dourados Ernane José Kraich, que morou em Aquidauana entre os anos de 1992 e 1994, período em que estudou no Centro de Educação Rural de Aquidauana (CERA). Natural de Sidrolândia, ele residia atualmente em Dourados em razão do trabalho.

O velório ocorre nesta segunda-feira (2), a partir das 11h, na Capela da Pax Bom Jesus Central, localizada na Rua Minas Gerais, nº 1223, próximo ao fórum. O sepultamento está marcado para as 13h30, no Cemitério São Sebastião.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!