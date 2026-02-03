Acessibilidade

03 de Fevereiro de 2026 • 11:33

Buscar

Últimas notícias
X
Luto

Morre ex-morador de Aquidauana Ernane José Kraich,

Ernane foi vítima de um infarto fulminante e foi encontrado já sem vida em seu apartamento

Da redação

Publicado em 03/02/2026 às 08:22

Atualizado em 03/02/2026 às 10:35

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Morreu em Dourados Ernane José Kraich, que morou em Aquidauana entre os anos de 1992 e 1994, período em que estudou no Centro de Educação Rural de Aquidauana (CERA). Natural de Sidrolândia, ele residia atualmente em Dourados em razão do trabalho.

Segundo informações repassadas por familiares, Ernane foi vítima de um infarto fulminante e foi encontrado já sem vida em seu apartamento. Ele era morador da Cohab, no bairro São Bento, em Sidrolândia, onde era conhecido por amigos e familiares.

Leia Também

• Morre advogado aquidauanense Glaucus Alves Rodrigues

• Homem de 57 anos morre afogado no Rio Miranda

• Homem morre afogado no Rio Miranda nesta terça

O velório ocorre nesta segunda-feira (2), a partir das 11h, na Capela da Pax Bom Jesus Central, localizada na Rua Minas Gerais, nº 1223, próximo ao fórum. O sepultamento está marcado para as 13h30, no Cemitério São Sebastião.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Condutora fica ferida após queda em pista de motocross em Aquidauana

Educação

Escola Estadual Cel. José Alves Ribeiro abre matrículas para o EJA Qualifica

Clima

Aquidauana inicia a semana com calor, nuvens e previsão de chuva

Missa de Ação de Graças apresenta novo altar da Igreja Matriz de Aquidauana

Família percorre mais de 100 km a pé para pagar promessa em Aquidauana

Fevereiro será de chuvas fortes e alerta da Defesa Civil em Aquidauana (MS)

Fé Católica

Missa de Ação de Graças apresenta novo altar da Igreja Matriz de Aquidauana

Publicidade

Promessa cumprida

Família percorre mais de 100 km a pé para pagar promessa em Aquidauana

ÚLTIMAS

Polícia

Acidente com capotamento é registrado próximo à ponte boiadeira

A ocorrência foi registrada na Rua Vanderlei, nas proximidades da ponte boiadeira, no bairro Frigorífico

Polícia

Operação conjunta apreende cerca de 500 quilos de pasta

A ação envolveu equipes do Batalhão de Polícia Militar Rural, da Força Tática do 11º Batalhão e da Rádio Patrulha da Polícia Militar local

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo