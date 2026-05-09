Morre João Romero, pantaneiro aquidauanense, aos 90 anos

Arquivo Pessoal

Faleceu neste sábado (09) o aquidauanense João Romero, aos 90 anos, deixando um legado marcado pela força, simplicidade e profundo amor pelas tradições do Pantanal. Nascido em 08 de março de 1936, João era conhecido como um verdadeiro homem pantaneiro, daqueles que carregavam na alma a essência da vida no campo e às margens do rio Negro.

Domador de burro bravo, tomador de tereré, mascador de fumo e profundo conhecedor das lidas pantaneiras, João Romero construiu sua história cercado pela cultura e pelos costumes da região. Era daqueles homens que aprenderam com a terra, com a água e com o silêncio do mato, acumulando experiências e sabedoria ao longo da vida.

Além da dedicação à lida com o gado pantaneiro, também atuou como vigilante da prefeitura e ganhou reconhecimento pelo talento como artesão, confeccionando tralhas e aparatos utilizados por muitos trabalhadores do Pantanal no dia a dia da lida.

Descrito por familiares e amigos como um homem íntegro, trabalhador e de palavra firme, João Romero deixa lembranças de humildade, coragem e dedicação à família. Acima de tudo, foi um exemplo como pai e chefe de família.

João deixa cinco filhos, sete netos e bisnetos, além de inúmeros amigos conquistados ao longo de sua trajetória.

O corpo está sendo velado na Pax Universal e o sepultamento está marcado para às 16h, no cemitério municipal.

A família agradeceu pelas manifestações de carinho e solidariedade recebidas neste momento de dor.

“Sua ausência deixa um vazio imenso, mas sua história permanece viva em cada lembrança”, destacou a nota de pesar divulgada pelos familiares.

