Morre Lidiane Aragão, tesoureira da Comunidade Nossa Senhora Aparecida, em Camisão

Divulgação/Arquivo Pessoal

Morreu na quarta-feira (22), aos 44 anos, Lidiane Aragão Vargas. Moradora do distrito de Camisão, em Aquidauana, ela havia assumido recentemente a tesouraria da Comunidade Nossa Senhora Aparecida, da Igreja Católica, local onde residia e onde amava contemplar a natureza.

Lidiane nasceu em 7 de abril de 1982. Deixa quatro filhos — dois homens e duas mulheres —, um neto, seus pais, irmãos e o esposo, Alércio de Souza Lima.

A causa da morte foi infecção generalizada decorrente de pneumonia. Ela deu entrada no hospital da cidade na terça-feira (21), por volta das 9h, e foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) às 15h do mesmo dia, onde não resistiu.

O velório teve início às 4h desta quinta-feira (23), na Pax Universal de Aquidauana. O sepultamento está marcado para as 15h, com saída para o Cemitério Parque Cidade Natureza.

Familiares, amigos e fiéis da Comunidade Nossa Senhora Aparecida se despedem de Lidiane com profunda tristeza, reconhecendo sua dedicação à família, à fé e à vida comunitária.

O jornal O Pantaneiro expressa as mais sinceras condolências à família e amigos neste momento de dor e despedida.

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