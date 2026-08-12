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Fauna nas rodovias

Morre lobo-guará atropelado em trecho entre Aquidauana e Miranda

Animal foi resgatado pela Polícia Militar Ambiental e encaminhado ao Cras, mas não resistiu; ONG SOS Pantanal alerta para necessidade do Plano Nacional de Segurança Viária para a Fauna Silvestre

Redação O Pantaneiro

Publicado em 12/08/2026 às 09:52

Atualizado em 12/08/2026 às 11:04

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Momento do resgate do lobo-guará após atropelamento na BR-262 / Reprodução

Um lobo-guará morreu na segunda-feira (10), três dias após ser atropelado na BR-262, em um trecho entre Aquidauana e Miranda. O animal foi resgatado após o acidente, recebeu os primeiros atendimentos e acabou encaminhado ao Cras (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), em Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos.

O atropelamento aconteceu na manhã de sexta-feira (07). A PMA (Polícia Militar Ambiental) foi acionada e realizou o resgate do animal, com apoio de uma equipe do Reprocon (Reprodução para Conservação), instituto que atua na preservação da fauna.

Um vídeo divulgado pela ONG (Organização Não Governamental) SOS Pantanal mostra o lobo-guará ferido às margens da rodovia e com dificuldade para se movimentar. Segundo o médico-veterinário e diretor do Reprocon, Gediedson Ribeiro, o animal sofreu uma fratura na coluna.

Após o resgate, o lobo-guará foi levado para o Cras, onde recebeu atendimento e permaneceu em observação para acompanhamento do quadro clínico. Apesar dos cuidados, a gravidade da lesão impediu a recuperação do animal, que morreu na segunda-feira.

Morre lobo guará atropelado em trecho entre Aquidauana e Miranda2

Cobrança por medidas de proteção

Ao divulgar o caso, a ONG SOS Pantanal também chamou atenção para os atropelamentos de animais silvestres nas rodovias e defendeu a aprovação do PL (Projeto de Lei) 2.550/2026, que propõe a criação do Plano Nacional de Segurança Viária para a Fauna Silvestre.

Segundo a organização, embora existam obras de mitigação em andamento na BR-262, o problema dos atropelamentos de animais continua ocorrendo em diferentes rodovias brasileiras.

“Seguimos cobrando a aprovação urgente dessa lei. Cada atropelamento evitado é uma vida a menos perdida nas estradas brasileiras”, afirmou a ONG na publicação.

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