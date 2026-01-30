Morre advogado aquidauanense Glaucus Alves Rodrigues

O velório será realizado no sábado, 1º de fevereiro, em Campo Grande
Arquivo Pessoal
Morreu na quinta-feira (29) o advogado Glaucus Alves Rodrigues, aos 60 anos. Natural de Aquidauana, ele nasceu em 13 de janeiro de 1966 e atuou na área da saúde, sendo conhecido por sua trajetória profissional no município e na região.
O velório será realizado no domingo, 1º de fevereiro, a partir das 8h, na Capela Parque Jardim das Palmeiras, localizada na Avenida Tamandaré, nº 6.934, bairro Jardim Seminário, em Campo Grande. Familiares confirmaram que o velório ocorrerá conforme o horário informado.
A cerimônia de cremação está marcada para o mesmo dia, às 14h, no Crematório Campo Grande.
Glaucus Alves Rodrigues deixa familiares, amigos e pacientes em Aquidauana, onde construiu parte de sua história pessoal e profissional.
