Acessibilidade

30 de Janeiro de 2026 • 11:13

Buscar

Últimas notícias
X
Luto

Morre advogado aquidauanense Glaucus Alves Rodrigues

O velório será realizado no sábado, 1º de fevereiro, em Campo Grande

Da redação

Publicado em 30/01/2026 às 08:57

Atualizado em 30/01/2026 às 10:07

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Arquivo Pessoal

Morreu na quinta-feira (29) o advogado Glaucus Alves Rodrigues, aos 60 anos. Natural de Aquidauana, ele nasceu em 13 de janeiro de 1966 e atuou na área da saúde, sendo conhecido por sua trajetória profissional no município e na região.

O velório será realizado no domingo, 1º de fevereiro, a partir das 8h, na Capela Parque Jardim das Palmeiras, localizada na Avenida Tamandaré, nº 6.934, bairro Jardim Seminário, em Campo Grande. Familiares confirmaram que o velório ocorrerá conforme o horário informado.

A cerimônia de cremação está marcada para o mesmo dia, às 14h, no Crematório Campo Grande.

Glaucus Alves Rodrigues deixa familiares, amigos e pacientes em Aquidauana, onde construiu parte de sua história pessoal e profissional.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Semana termina com 14 vagas de emprego em Aquidauana

• Previsão indica calor e chance de chuva em Aquidauana nesta sexta-feira

• Sema convoca população para "adotar" mudas no Viveiro Municipal de Aquidauana

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Trânsito

Motociclista fica ferida após colisão entre carro e moto no centro de Aquidauana

Oportunidade

Aquidauana oferta 18 vagas de emprego nesta quinta-feira

Bombeiros

Colisão entre motocicleta e bicicleta deixa adolescente ferido em Anastácio

Anastácio lança Plano de Desenvolvimento Municipal em evento aberto à comunidade

Tempo fecha em Aquidauana e Anastácio e anuncia possível chuva

Caminhão sai da pista na BR-262 após quebra de barra de direção em Anastácio

Educação

Aquidauanenses se destacam em redação do Enem

Publicidade

Clima

Quinta-feira será de calor e pancadas de chuva em Aquidauana

ÚLTIMAS

Sorte

Mega-sena pode pagar prêmio de mais de R$ 100 milhões nesta quinta

Sorteio ocorre a partir das 21h e tem transmissão pelo YouTube

Educação

Sisu 2026: candidatos já podem conferir resultado individual

Acesso é feito pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do MEC

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo