Morre Norival Furlan, advogado atuante em empresas ferroviárias e de energia

Arquivo da Familia

Ontem, por volta das 9h, faleceu em Campo Grande o advogado Norival Furlan, aos 82 anos.

Furlan teve uma longa e marcante carreira jurídica, representando importantes empresas como a extinta Noroeste do Brasil (NOB) e Novoeste do Brasil (NOV), com atuações em Aquidauana, Campo Grande e Bauru (SP). Também prestou serviços jurídicos à Enersul até sua aposentadoria, deixando um legado na área do Direito voltado ao setor ferroviário e energético.

Natural de Guararapes, São Paulo, e conhecido marceneiro e ex-ferroviário na cidade, Norival foi internado no Hospital Adventista do Pênfigo no dia 14 de outubro, onde permaneceu até seu falecimento, ocasionado por insuficiência respiratória.

O velório aconteceu na Avenida Tamandaré, no Bairro Jardim Seminário, em Campo Grande.