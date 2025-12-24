Morre o aquidauanense Ibrahim Suleiman

Arquivo Pessoal

Morreu na madrugada desta terça-feira (24), véspera de Natal, o aquidauanense Ibrahim Suleiman, aos 63 anos. Natural de Aquidauana, ele nasceu em 10 de março de 1961 e era formado em Engenharia Civil.



Ibrahim faleceu em Campo Grande, no Hospital Regional. Divorciado, deixa dois filhos, Brainzinho e Isabela. A família aguarda a liberação e o translado do corpo para Aquidauana, o que pode sofrer atraso em razão do fluxo intenso nas rodovias neste período.



Segundo informações repassadas por familiares, o velório deverá ocorrer na Pax Universal, com início previsto entre o período da tarde, por volta das 14h ou 15h, a depender do horário de chegada do corpo à cidade.



O sepultamento ainda não teve horário confirmado e pode ocorrer ainda nesta terça-feira ou, de forma mais provável, na manhã de quarta-feira (25), aguardando a chegada de irmãos e sobrinhos.



Mais informações sobre velório e sepultamento deverão ser confirmadas ao longo do dia.

