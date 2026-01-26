Morre reliqueiro Nelson da Enersul

Divulgação

Morreu na manhã de domingo (25), aos 66 anos, Nelson Pereira da Silva, conhecido popularmente como Nelson da Enersul. Ele realizava tratamento de saúde e estava internado na cidade de Ponta Porã, onde veio a óbito.



Conforme o portal Ivinotícias, o velório acontece em Ivinhema, no Pax Oliveira. O sepultamento está previsto para esta segunda-feira (26/01), na cidade de Glória de Dourados, em horário a ser definido pela família.



Nelson construiu uma trajetória profissional sólida, tendo atuado por muitos anos na antiga Enersul. Também trabalhou como empresário no ramo de serviços bancários, com foco em empréstimos e consignados para aposentados, tornando-se bastante conhecido e respeitado na comunidade.



No entanto, foi no trabalho voluntário que Nelson deixou seu maior legado. Por mais de duas décadas, ele foi um dos principais voluntários do Hospital de Amor de Barretos, atuando em Ivinhema. Com dedicação incansável, foi responsável pelo agendamento e encaminhamento de milhares de pacientes, não apenas do município, mas de toda a região, levando esperança e acesso ao tratamento a inúmeras famílias.



Apaixonado por carros antigos, Nelson também marcou presença constante no meio antigomobilista. Ele era figura sempre presente no Encontro de Relíquias de Aquidauana, além de parceiro e colaborador ativo do grupo Reliqueiros de Ivinhema, participando das ações, encontros e iniciativas solidárias promovidas pelo grupo. Sua paixão pelos veículos clássicos caminhava lado a lado com o espírito de união e amizade que sempre cultivou.



Em nota oficial, a coordenação do Hospital de Amor de Barretos em Ivinhema lamentou profundamente a perda:



“Com profundo pesar, comunicamos o falecimento do Sr. Nelson Pereira.

Nelson foi um dos grandes voluntários do Hospital de Amor de Barretos e, ao longo de mais de 20 anos de dedicação, foi o responsável pelo encaminhamento de milhares de pacientes, não apenas de Ivinhema, mas de toda a região, levando esperança, cuidado e amor a inúmeras famílias.

Sua trajetória foi marcada pela solidariedade, pelo serviço ao próximo e por um compromisso incansável com a vida. Sua partida é sentida por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e conviver com seu trabalho tão humano e transformador.

Nos solidarizamos com os familiares e amigos, rogando a Deus que conforte os corações neste momento de dor e saudade”.



A equipe do site manifesta sinceras condolências aos familiares e amigos, desejando conforto, força e fé neste momento de profunda dor e despedida.

