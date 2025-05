Morre Ronaldo Rodrigues servidor do Campus da UFMS em Aquidauana

Divulgação

A comunidade acadêmica de Aquidauana amanheceu neste domingo (18) com a triste notícia do falecimento de Ronaldo Rodrigues, 65 anos, servidor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), lotado no Campus de Aquidauana (CPAQ). Conhecido carinhosamente como “Nadinho”, Ronaldo era uma figura muito querida por colegas e amigos da instituição.



O velório está sendo realizado neste domingo (18), a partir das 9h, na Pax Universal, reunindo familiares, amigos e companheiros de trabalho que prestam as últimas homenagens.



Em nota de pesar, a comunidade do CPAQ destacou a trajetória de dedicação e o legado deixado por Ronaldo, que será lembrado com carinho e gratidão por todos que conviveram com ele.



“Desejamos força e serenidade para todos os familiares e amigos, e que encontrem consolo na certeza de que o Nadinho viverá para sempre em nossos corações”, diz o comunicado.

