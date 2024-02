Morre Sandro Pedroso, o "tio Sandro" em Aquidauana

Divulgação

Morreu na quarta-feira (07), Sandro Pedroso, carinhosamente conhecido como o “tio Sandro”, 50 anos. Ele era morador da Vila Pinheiro, em Aquidauana.



Além disso, trabalhava como servidor administrativo na Escola Estadual Doris Mendes Trindade por muito tempo. Sandro lutava contra um câncer no estômago.



A escola emitiu uma nota de pesar sobre sua morte:



“Expressamos nossos sentimentos a todos os familiares, certos de que ficarão as recordações da convivência e o companheirismo para com seus colegas de trabalho, bem como o carinho dos estudantes pelo “tio Sandro”. Comunicamos ainda, que nesta quinta-feira (08) a escola estará fechada por motivo de luto. Retornaremos as atividades normais na sexta-feira (09).