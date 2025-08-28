Morre Sebastião Jair da Hora, fundador da Padaria Bairro Alto

Sebastião fundou a padaria em 27 de março de 1981, iniciando um empreendimento que se tornou referência no município / Arquivo pessoal

O sepultamento ocorreu no fim da tarde, às 16h, no Cemitério Jardim das Palmeiras, reunindo familiares e amigos.

Morreu nesta quarta-feira (27), em Campo Grande, Sebastião Jair da Hora, fundador da tradicional Panificadora e Padaria Bairro Alto, em Aquidauana.

Sebastião fundou a padaria em 27 de março de 1981, iniciando um empreendimento que se tornou referência no município.

Pouco tempo depois, convidou o cunhado Vicente Antônio da Silva para se tornar sócio. À época, Vicente residia em Aparecida do Taboado com a esposa, Joelita Aparecida da Silva, irmã de Sebastião, e os três filhos do casal: Valceli, Vanderli e Joélcio Antônio da Silva.

A mudança da família para Aquidauana fortaleceu o negócio, que permanece como marco na história da panificação local.

