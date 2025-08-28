Morre Sebastião Jair da Hora, fundador da Padaria Bairro Alto

Sebastião fundou a padaria em 27 de março de 1981, iniciando um empreendimento que se tornou referência no município
Sebastião fundou a padaria em 27 de março de 1981, iniciando um empreendimento que se tornou referência no município / Arquivo pessoal
Morreu nesta quarta-feira (27), em Campo Grande, Sebastião Jair da Hora, fundador da tradicional Panificadora e Padaria Bairro Alto, em Aquidauana.
O sepultamento ocorreu no fim da tarde, às 16h, no Cemitério Jardim das Palmeiras, reunindo familiares e amigos.
Sebastião fundou a padaria em 27 de março de 1981, iniciando um empreendimento que se tornou referência no município.
Pouco tempo depois, convidou o cunhado Vicente Antônio da Silva para se tornar sócio. À época, Vicente residia em Aparecida do Taboado com a esposa, Joelita Aparecida da Silva, irmã de Sebastião, e os três filhos do casal: Valceli, Vanderli e Joélcio Antônio da Silva.
A mudança da família para Aquidauana fortaleceu o negócio, que permanece como marco na história da panificação local.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Saúde
Aquidauana registra morte por dengue em 2025, em meio a mais de 13 mil casos em MS
MS registra 7.778 casos confirmados de dengue
MS confirma mais de 7 mil casos de dengue em 2025 e 17 mortes
Crescimento
Instituto aponta crescimento de 0,39% em um ano
Polícia
O veículo foi abordado porque trafegava com os faróis apagados
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS