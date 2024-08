Morre segunda vítima de acidente registrado na Estrada do Taboco

O jovem motorista que morreu no local era adepto do futebol, segundo amigos / O Pantaneiro

Edilson Ricardi, de 33 anos, veio a óbito em consequência de trágico acidente registrado na tarde desta quarta-feira, 21, na rodovia BR-419, conhecida como "estrada do Taboco". O jovem chegou a ser levado para o hospital pelas equipes de emergência, mas não resistiu aos ferimentos. Mais cedo, as autoridades já haviam registrado que outro jovem havia morrido no local.



A colisão frontal envolveu um Celta prata e uma Fiorino branca, ambos trafegando em sentidos opostos, em frente ao aterro sanitário de Aquidauana.

A violenta colisão destruiu completamente a frente dos dois veículos, refletindo a gravidade do impacto. Funcionários do aterro foram os primeiros a chegar ao local, prestando os primeiros socorros às vítimas até a chegada das equipes de resgate. Entre os ocupantes dos veículos estava uma criança, além de outras cinco vítimas, que foram rapidamente socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu.

A Polícia Militar também esteve presente no local do acidente, auxiliando na organização do trânsito, que ficou complicado devido à gravidade do incidente.

Este trágico acidente reforça a necessidade de maior cautela ao trafegar nas rodovias da região, especialmente em trechos como a rodovia BR-419, que frequentemente registra ocorrências graves. As autoridades continuarão a investigar as circunstâncias que levaram à colisão para entender melhor o que pode ter contribuído para essa fatalidade.

*O Pantaneiro permanece no acompanhamento do caso e, tão logo sejam liberadas novas informações, elas serão publicadas.