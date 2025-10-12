Morre Seu Rubens, ícone do esporte em Aquidauana, aos 78 anos

Faleceu na madrugada deste sábado (12), às 5h20, aos 78 anos de idade, o senhor Rubens Braga Romcy, carinhosamente conhecido como Seu Rubens — uma das figuras mais queridas e respeitadas da comunidade esportiva de Aquidauana e região.

Vítima de um câncer, Rubens era natural do Estado de São Paulo mas escolheu Aquidauana e o Pantanal sul-mato-grossense como lar, onde construiu não apenas uma história de vida, mas também um legado de amor pela natureza, pelo esporte e pelas pessoas. Apaixonado pela vida ao ar livre, pelas trilhas e, principalmente, pelas águas, ele foi presença marcante nas competições de canoagem e ciclismo do Estado — muitas vezes surpreendendo pela disposição invejável, mesmo em idade avançada.

Ele deixa a esposa Janir Gonçalves Leite e três filhos. O velório será a partir das 16 horas na Pax de Anastácio, localizada na rua Pedro Pires Cardoso, sem número - Cohab Novo Horizonte - Anastácio- MS. O sepultamento acontecerá nesta segunda-feira, 13/10, no Cemitério de Aquidauana, às 10 horas.

Confira a nota de pesar da Confederação Brasileira de Canoagem

A Federação de Canoagem de Mato Grosso do Sul manifesta, com profundo respeito e sincero carinho, seu pesar pelo falecimento de Rubens Braga Romcy, o nosso querido Seu Rubens, ocorrido nesta manhã, às 5h20, aos 77 anos de idade.

Natural do Estado de São Paulo, Seu Rubens escolheu Aquidauana e o Pantanal Sul-Mato-Grossense como lar. Apaixonado pela natureza, pelos esportes e pela vida, foi presença marcante nas águas e nas trilhas do nosso Estado, onde remou e pedalou em competições até por volta dos 74 anos — e, em 2024, ainda voltou à linha de largada para disputar a 1ª etapa do Campeonato Estadual, em Anastácio (MS), com a mesma disposição e alegria de um jovem atleta, isso há 3 meses de completar 76 anos.

Competidor incansável na categoria Turismo Open até 4,3 metros, colecionou pódios e admiração, enfrentando adversários muitas vezes com menos da metade de sua idade — e vencendo-os com garra, técnica e sorriso no rosto. Mesmo quando a saúde já lhe impunha limites, continuava presente nas provas, agora como espectador, irradiando entusiasmo e alegria.

Durante mais de uma década, Seu Rubens dedicou-se voluntariamente à organização e compilação dos resultados das provas de canoagem do Mato Grosso do Sul, sendo o responsável pela pontuação geral do Campeonato Estadual. Sua contribuição silenciosa e constante foi essencial para o crescimento e a credibilidade do nosso esporte.

Homem alegre, justo e generoso, amava profundamente sua família, o Brasil, os esportes e a natureza. Tinha o belo costume de enviar, religiosamente, felicitações de aniversário aos integrantes do grupo da canoagem — um gesto simples, mas que fazia todos se sentirem lembrados e acolhidos. A cada aniversário, sua lembrança permanecerá viva entre nós.

O destino quis que Seu Rubens partisse no dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, e também no dia de São Carlo Acutis, o santo jovem da era moderna. Talvez porque seu espírito, igualmente jovem e luminoso, encontre agora a eternidade junto de Deus.

A Federação de Canoagem de Mato Grosso do Sul se despede com gratidão e saudade.

Que Nosso Senhor Jesus Cristo o receba em Sua infinita misericórdia e conforte os corações de seus familiares e amigos.

Descanse em paz, Seu Rubens, nosso amigo.

Sua alegria continuará remando conosco.

Campo Grande, 12 de outubro de 2025.

Federação de Canoagem de Mato Grosso do Sul – FCaMS

Gustavo Figueiró – Presidente



