Morreu o "carioca mais pantaneiro" de Aquidauana

Nascido na capital do estado do Rio de Janeiro (RJ) em 18 de novembro de 1944, Archibald Joseph Lafayette Stockler Macintyre era um apaixonado pela cidade Princesa do Sul. Desde sua juventude, ao passear em terras pantaneiras, imaginava que aqui residiria em algum momento de sua vida. E assim o fez. Sempre foi admirador das coisas simples do Pantanal, principalmente do rio Aquidauana.

Com uma vivencia de muitos anos, a esposa aquidauanense - companheira de Mac, Elaine Alves Corrêa, tratava carinhosamente de "O carioca mais bugre de Aquidauana". Sempre o tratava de "meu bugre de olho azul". E testemunhas afirmam que quando jovem ele não passava despercebido pelas ruas da cidade, quando aqui visitava, com seu cabelo loiro, olhos azuis e o traje elegante: sempre de camisa azul (a combinar com seus olhos) e calça branca.

De um espírito criativo e dedicado às coisas belas de Aquidauana, Mac sempre acrescentou atividades a Aquidauana. Era torcedor fanático do Aquidauanense Esporte Clube. Era incentivador da Charanga da Banda do Barril, que nos jogos do Aquidauanense, nas tardes de Domingo no Estádio Municipal, animava a grande torcida do Azulão.

Suas aventuras automobilísticas com o Bugue amarelo e mais recente o Troller branco chegou ao extremo sul, na conhecida terra Argentina do "Fim do mundo". Em outras viagens chegou ao Caribe, onde percorreu todos os países dessa região.

Era um dos incentivadores da Escola de Samba Unidos da Princesa e juntamente com o poeta Frazão, era um dos autores do enredo da escola. Também no Carnaval incentivava o Bloco Curicaca da Madrugada que percorria as ruas da cidade com a música também de autoria da dupla Mac e Frazão.

Juntamente com os companheiros de Seresta, foi também participante de inúmeras apresentações musicais durante as madrugadas aquidauanenses. Como funcionário da administração municipal, revolucionou o setor de atendimento à população, criando um atendimento funcional e moderno para todos setores.

No último mês de junho, participou do 7° Encontro de Relíquias de Aquidauana, onde desfilou com a sua joia, um carro MP Lafer, branco, um carro único da região. Uma verdadeira "Maravilha Braba". Após o momento de participação no Encontro de Relíquias, porém, foi surpreendido pela doença e logo hospitalizado.