Morte de filho de fotógrafo em acidente de moto gera comoção em Aquidauana

Rudney Fernando Ribeiro Quinhonez tinha apenas 38 anos / Reprodução/Redes sociais

Fim de semana de forte comoção em Aquidauana com a morte precoce de Rudney Fernando Ribeiro Quinhonez, de 38 anos, em um acidente de moto registrado em Dourados. Ele era filho do fotógrafo e cozinheiro Marcos Quinhonez, o Marcão, um dos profissionais mais renomados da cidade pantaneira.

De acordo com os portais de notícias douradenses, Rudney pilotava uma moto Honda CBR 1000, no cruzamento da Rua Melvin Jones com a Avenida Marcelino Pires, na madrugada deste sábado (06), quando se envolveu em um acidente com um caminhão baú Volkswagem. Equipes de resgate chegaram a ser acionadas, mas a morte da vítima foi confirmada ainda no local. A moto ficou destruída, com partes das peças sendo encontradas embaixo do veículo.

No momento do acidente, Rudney, que trabalhava como farmacêutico, estava retornando de um plantão noturno. Ele também atuava como servidor público, praticava jiu-jítsu e era corredor de rua. As circunstâncias da colisão ainda estão sob investigação.

O pai da vítima, Marcos Quinhonez, é bastante conhecido em Aquidauana e em todo o estado. Além de ter atuado como fotógrafo profissional na prefeitura e na Assembleia Legislativa, Marcão faz sucesso com a comitiva ambulante Estrela Pantaneira, que leva os melhores pratos da cultura interiorana para a clientela.

Pelas redes sociais, dezenas de amigos lamentam a morte de Rudney e relembram de momentos alegres e de parceria vividos ao lado do farmacêutico - tão citado saudosamente pela dedicação ao trabalho e a paixão pelos esportes, unindo cuidados com a saúde e disciplina. "Fizemos o último treino ontem! Deixou saudades, irmão! Oss", disse um companheiro de jiu-jítsu.

Conforme apurou o site O Pantaneiro, o velório aconteceu na própria cidade de Dourados e começou ainda no sábado. O sepultamento foi na manhã deste domingo (07), às 09h30.

Imagens mostram a paixão pelas motos, o trágico acidente e Rudney ao lado do pai, o fotógrafo e cozinheiro Marcão. Crédito: redes sociais e Leandro Holsbach/Dourados Informa