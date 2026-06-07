Acessibilidade

07 de Junho de 2026 • 19:57

Buscar

Últimas notícias
X
Luto

Morte de filho de fotógrafo em acidente de moto gera comoção em Aquidauana

Vítima tinha 38 anos e não resistiu ao impacto da colisão com um caminhão, ocorrida em Dourados

Anibal Placêncio

Publicado em 07/06/2026 às 12:40

Atualizado em 07/06/2026 às 13:01

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Rudney Fernando Ribeiro Quinhonez tinha apenas 38 anos / Reprodução/Redes sociais

Fim de semana de forte comoção em Aquidauana com a morte precoce de Rudney Fernando Ribeiro Quinhonez, de 38 anos, em um acidente de moto registrado em Dourados. Ele era filho do fotógrafo e cozinheiro Marcos Quinhonez, o Marcão, um dos profissionais mais renomados da cidade pantaneira.

De acordo com os portais de notícias douradenses, Rudney pilotava uma moto Honda CBR 1000, no cruzamento da Rua Melvin Jones com a Avenida Marcelino Pires, na madrugada deste sábado (06), quando se envolveu em um acidente com um caminhão baú Volkswagem. Equipes de resgate chegaram a ser acionadas, mas a morte da vítima foi confirmada ainda no local. A moto ficou destruída, com partes das peças sendo encontradas embaixo do veículo.

No momento do acidente, Rudney, que trabalhava como farmacêutico, estava retornando de um plantão noturno. Ele também atuava como servidor público, praticava jiu-jítsu e era corredor de rua. As circunstâncias da colisão ainda estão sob investigação.

Viaturas no cruzamento onde motociclista morreu

O pai da vítima, Marcos Quinhonez, é bastante conhecido em Aquidauana e em todo o estado. Além de ter atuado como fotógrafo profissional na prefeitura e na Assembleia Legislativa, Marcão faz sucesso com a comitiva ambulante Estrela Pantaneira, que leva os melhores pratos da cultura interiorana para a clientela.

Pelas redes sociais, dezenas de amigos lamentam a morte de Rudney e relembram de momentos alegres e de parceria vividos ao lado do farmacêutico - tão citado saudosamente pela dedicação ao trabalho e a paixão pelos esportes, unindo cuidados com a saúde e disciplina. "Fizemos o último treino ontem! Deixou saudades, irmão! Oss", disse um companheiro de jiu-jítsu.

Conforme apurou o site O Pantaneiro, o velório aconteceu na própria cidade de Dourados e começou ainda no sábado. O sepultamento foi na manhã deste domingo (07), às 09h30.

Marcão e Rudney

Imagens mostram a paixão pelas motos, o trágico acidente e Rudney ao lado do pai, o fotógrafo e cozinheiro Marcão. Crédito: redes sociais e Leandro Holsbach/Dourados Informa

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Termo de Fomento

Sancionada lei que autoriza repasse para fortalecer Rede Feminina de Combate ao Câncer de Aquidauana

Números atualizados

Com incidência considerada alta, Aquidauana tem quase 200 casos confirmados de chikungunya em 2026

De volta

Banda Nômads retorna ao Encontro de Relíquias e promete agitar sábado em Aquidauana

Grupo reforça sua ligação com o evento, que celebra uma década de história na Avenida Pantaneta

Fé e adoração

Fiéis iniciam confecção do tapete de Corpus Christi em Aquidauana

Publicidade

TEMPO

Frio no amanhecer e calor à tarde marcam o feriado em Aquidauana

ÚLTIMAS

Mistério

OVNIs no Paraná? Relembre casos de objetos misteriosos avistados em Aquidauana e Anastácio

Registros recentes no Paraná reacendem debate sobre fenômenos aéreos não identificados; na região pantaneira, moradores também já relataram luzes e objetos intrigantes no céu

EDUCAÇÃO

MEC estende até dia 17 o prazo para redes de ensino aderirem à PND

Prova pode ser usada para selecionar docentes para a educação básica

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo