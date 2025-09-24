Morte de Kongjian Yu em Aquidauana comove a arquitetura mundial

Ele participava de gravações sobre seu trabalho ao lado de cineastas brasileiros quando ocorreu o acidente
O arquiteto e urbanista chinês Kongjian Yu, referência mundial em arquitetura da paisagem e planejamento urbano ecológico, morreu no final da tarde de segunda-feira (23) em um acidente aéreo no Pantanal Sul-mato-grossense, em Aquidauana. Ele participava de gravações sobre seu trabalho ao lado de cineastas brasileiros quando ocorreu o acidente.
Kongjian Yu esteve recentemente no Brasil como palestrante da Conferência Internacional CAU 2025, realizada em Brasília no início deste mês. Em sua apresentação, compartilhou com cerca de quatro mil pessoas o conceito de “cidades-esponja”, aplicado em mais de mil projetos em 250 cidades, com foco em soluções baseadas na natureza para enfrentar enchentes urbanas e os efeitos da crise climática.
Após o evento, o arquiteto retornou ao Brasil na semana passada, esteve na Bienal de São Paulo e seguiu para o Pantanal.
Reconhecido internacionalmente, fundou o escritório Turenscape, em Pequim, e recebeu prêmios como o IFLA Sir Geoffrey Jellicoe Award (2020), o Cooper Hewitt National Design Award (2023) e o RAIC International Prize (2025). Seu trabalho influenciou políticas públicas ambientais na China e em diversos outros países.
Em nota, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) lamentou a morte. A presidente do órgão, Patrícia Sarquis Herden, destacou a contribuição do arquiteto: “Sua obra deixa um legado de compromisso com a sustentabilidade, a paisagem e a vida urbana. O CAU/BR se solidariza com a família, amigos e colegas do arquiteto”.
