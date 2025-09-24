Acessibilidade

24 de Setembro de 2025 • 09:20

Buscar

Últimas notícias
X
Acidente

Morte de Kongjian Yu em Aquidauana comove a arquitetura mundial

Ele participava de gravações sobre seu trabalho ao lado de cineastas brasileiros quando ocorreu o acidente

Da redação

Publicado em 24/09/2025 às 08:41

Atualizado em 24/09/2025 às 09:07

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Ascom | CAU/BR

O arquiteto e urbanista chinês Kongjian Yu, referência mundial em arquitetura da paisagem e planejamento urbano ecológico, morreu no final da tarde de segunda-feira (23) em um acidente aéreo no Pantanal Sul-mato-grossense, em Aquidauana. Ele participava de gravações sobre seu trabalho ao lado de cineastas brasileiros quando ocorreu o acidente.

Kongjian Yu esteve recentemente no Brasil como palestrante da Conferência Internacional CAU 2025, realizada em Brasília no início deste mês. Em sua apresentação, compartilhou com cerca de quatro mil pessoas o conceito de “cidades-esponja”, aplicado em mais de mil projetos em 250 cidades, com foco em soluções baseadas na natureza para enfrentar enchentes urbanas e os efeitos da crise climática.

Após o evento, o arquiteto retornou ao Brasil na semana passada, esteve na Bienal de São Paulo e seguiu para o Pantanal.

Reconhecido internacionalmente, fundou o escritório Turenscape, em Pequim, e recebeu prêmios como o IFLA Sir Geoffrey Jellicoe Award (2020), o Cooper Hewitt National Design Award (2023) e o RAIC International Prize (2025). Seu trabalho influenciou políticas públicas ambientais na China e em diversos outros países.

Em nota, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) lamentou a morte. A presidente do órgão, Patrícia Sarquis Herden, destacou a contribuição do arquiteto: “Sua obra deixa um legado de compromisso com a sustentabilidade, a paisagem e a vida urbana. O CAU/BR se solidariza com a família, amigos e colegas do arquiteto”.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Documentarista Rubens Crispim Jr. está entre as vítimas de queda de avião no Pantanal

• FAB investiga queda de avião que matou quatro pessoas

• Bombeiros foram acionados às 20h10 sobre acidente de avião que vitimou quatro pessoas

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Tragédia

Passageiros do acidente aéreo em Aquidauana são identificados

LUTO

Identificado piloto vítima de queda de avião no Pantanal em Aquidauana (MS)

Tragédia

Queda de avião no Pantanal de Aquidauana (MS) deixa três mortos

De acordo com as primeiras informações, ainda não confirmadas, as vítimas são o piloto e dois passageiros que estavam na região para um trabalho de filmagem

Concurso de 2023

Prefeitura de Aquidauana convoca solenidade de posse de aprovados em concurso

Publicidade

ABIMC

Centro de Convivência de Idosos tem café da manhã especial em Aquidauana

ÚLTIMAS

Teste

Corumbá é uma das 4 cidades de MS escolhidas para testar novo sistema de alerta da Defesa Civil

Teste será no sábado, às 14h

Cidades

Miranda organiza o "Dia da Agraer em Ação"

Reunião na Câmara Municipal alinhou ações para o evento

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo