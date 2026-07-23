Morte de Marcelo Dias comove moradores de Aquidauana

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Aquidauana amanheceu de luto com a notícia da morte de Marcelo Dias, morador bastante conhecido na cidade e lembrado pelo carinho com que tratava familiares, amigos e colegas de trabalho.

Marcelo havia desaparecido na tarde de ontem e, desde então, familiares e pessoas próximas buscavam informações sobre seu paradeiro. Nesta quinta-feira, ele foi encontrado já sem vida por funcionários da empresa onde trabalhava.

De acordo com familiares, Marcelo deixou uma carta de despedida. As circunstâncias da morte serão apuradas pelas autoridades competentes.

Ao longo da vida profissional, Marcelo construiu uma trajetória marcada pela dedicação e pelo comprometimento. Trabalhou por muitos anos na Farmácia Popular e, mais recentemente, integrava a equipe da Transdelta, onde era reconhecido pelos colegas como um colaborador exemplar.

Entre as muitas lembranças deixadas por Marcelo, amigos da igreja destacam sua paixão pela música. Talentoso instrumentista, ele participava ativamente do ministério de louvor, integrava bandas e estava sempre presente nos movimentos musicais da igreja. Para quem conviveu com ele, seu legado vai além das notas e melodias: será lembrado pela generosidade, dedicação e alegria com que compartilhava seu talento com a comunidade.

A notícia de seu falecimento gerou grande comoção em Aquidauana. Nas redes sociais, amigos, familiares e ex-companheiros de trabalho prestam homenagens, destacando sua dedicação, companheirismo e a marca positiva que deixou por onde passou.

Marcelo deixa a esposa Helena, um filho adolescente, demais familiares e um grande círculo de amigos, que agora se unem em solidariedade e lembranças neste momento de despedida.

Até o momento, a família ainda não divulgou informações sobre o horário e o local do velório e do sepultamento. A equipe do O Pantaneiro presta as mais sinceras condolências neste momento de dor.