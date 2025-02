Morte de professor causa comoções em Aquidauana

O corpo de Rubens vai ser velado na Pax Vida em Aquidauana nesta tarde das 15:30 até as 16:30h / Celine Regis - O Pantaneiro

No final da manhã desta quinta-feira(27), a morte do professor Rubens Pinho da rede municipal de ensino de Aquidauana abalou muitos colegas de trabalho e amigos em Aquidauana.

Informações apuradas pela nossa equipe são de que desde a data de ontem quarta-feira(26) Rubens não estava se sentindo bem, procurou atendimento no hospital regional de Aquidauana onde recebeu atendimentos e chegou a tomar soro com medicamentos, e na noite de ontem ele postou uma foto em suas redes sociais por volta das 19h30 que estava sendo medicado.

Em relatos a uma amiga que perguntou se ele estava bem, Rubens falou que ele já estava sendo atendido e que estaria tomando medicação e com dores no estômago e dores de cabeça.

Rubens após ser medicado e atendido no hospital teria retornado para sua residência na rua Pedro Pace no bairro da Serraria, quando chegou o imóvel estava sem energia devido à queda de um galho na fiação, um vizinho e também professor ofereceu estadia até a manha de hoje para que Rubens ficasse na casa e Rubens teria pernoitado na casa do vizinho já que sua residência estava sem energia.

Durante a madrugada o amigo percebeu que Rubens não tinha melhorado e ofereceu novamente em levá-lo novamente para o hospital, mas Rubens teria falado que logo os sintomas iriam passar. Pela manha o amigo foi Trabalhar e aconselhou Rubens a não ir trabalhar e ficar em repouso ou novamente ir para o hospital, momento em que o amigo foi trabalhar e Rubens teria retornado para sua residência e mandando mensagem para um responsável da escola pedindo para alguém substituí-lo, pois não estaria em condições de dar aula.

Em determinado momento outro vizinho tentou contato e sem retorno adentrou na residência e encontrou Rubens caído, de imediato a equipe do SAMU foi acionada e se deslocaram até a residência, Rubens ja estava sem vida. O local foi preservado até a chegada dos Policiais Civis e da Funerária.

O corpo de Rubens vai ser velado na Pax Vida em Aquidauana nesta tarde das 15:30 até as 16h30, logo após o corpo será levado para a cidade de Corumbá onde moram amigos e familiares, onde será sepultado.

Rubens era Natural de Corumbá e em 2017 teria se mudado para Aquidauana após passar em um concurso para assumir a vaga de professor de Educação Física.

Fotos: Celine Regis e João Éric / O Pantaneiro.