Mostra Cultural do CMEI Andrea Pace foi desde biscoito a borboletário

Na noite de terça-feira (19), foi a vez dos pequeninos alunos do CMEI Andrea Pace apresentarem por meio da mostra cultural o resultado de tudo que estudaram, pesquisaram e aprenderam ao longo do ano de 2024.

“As crianças ao longo do ano desenvolveram com as professoras experiências e descobertas e o resultado está aí, estes belos trabalhos e experiências que fazem aguçar a curiosidade deles”, explicou Edilene Rocha – diretora do CMEI.

Com o tema “Pequenos Exploradores – Grandes Descobertas”, a Mostra Cultural surpreendeu quem por lá passou. Em cada sala os pequeninos deram show de apresentação, expondo seus respectivos trabalhinhos.

Diferentes trabalhos foram apresentados: Conhecendo o mundo através das cores; Germinação: João e o pé de feijão; Borboletário; Bichinhos de jardim (este embasado na Fábula – a Cigarra e a formiga); Receita: viajando no mundo dos biscoitinhos; Tornado e dedo mágico; A ciência por trás dos experimentos.

Ao final, os 205 alunos do CMEI Andrea Pace foram deveras aplaudidos por familiares, amigos e comunidade como um todo. Lembrando que o CMEI que passa por reforma, acolhe crianças do maternal ao Pré II.





*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana