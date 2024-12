Mostra Cultural dos alunos do CMEI José Rodolfo reúne famílias

Rafael Dias, Prefeitura de Aquidauana

Os pequenos alunos do CMEI José Rodolfo Falcão, em Aquidauana, recepcionaram, ao lado dos professores, os seus familiares e amigos para a Mostra Cultural, realizada na sexta-feira (29).



A IV Mostra Cultural já mostrava riquezas de detalhes, logo na entrada do CMEI, no espaço ao ar livre, havia pequenas plantações e trabalhos feitos de materiais recicláveis contando sobre os animais que moram em jardim, embasado na poesia “Leilão no Jardim”.



Ao percorrer as salas de aula, uma verdadeira variedade de assuntos, desde fábulas, histórias infantis, musicalização, estações do ano, trabalho com a aquarela, alimentação saudável e as cores primárias, sendo este inspirado no livro do autor francês Herv’ Tullet.



“Essa mostra vem apresentar para comunidade o resultado dos trabalhos ao longo do ano e assim, por meio deles as crianças mostram suas habilidades e principalmente expressam suas emoções’, explicou Angela Pereira Mota – diretora do CMEI Rodolfo Falcão.



Localizado no Bairro Nova Aquidauana, o CMEI José Rodolfo Falcão acolhe diariamente 220 alunos, divididos em 11 turmas, desde berçário ao Pré II.