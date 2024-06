Mostra Cultural sobre escravatura é feita pela Patrulha Mirim

O Projeto Patrulha Mirim, do 7º Batalhão de Polícia Militar, desenvolvido em parceria com a Prefeitura de Aquidauana, realizou mais uma Mostra Cultural, desta vez, com o tema: Abolição da Escravatura.

O evento aconteceu ontem (6) na Sede do Comando de Policiamento de Fronteira Pantanal (CPA-3) na cidade de Aquidauana, local este que abriga as atividades diárias do Projeto, e contou com a presença do Comandante do 7º Batalhão PM e anfitrião dos patrulheiros, Tenente-coronel PM Carlos Magno, da Secretária de Assistência Social da Prefeitura de Aquidauana, Srª Marluci Luglio, além de outras autoridades dos poderes constituídos.

Os familiares presentes puderam prestigiar o evento cultural onde os patrulheiros, de forma ‘lúdica’, explanaram, com poemas e danças, suas visões sobre os 136 anos da Abolição da Escravatura no Brasil, seu impacto histórico e a cultura deixada pelos negros.

O evento ainda contou com a tradicional ‘roda de capoeira’ e exposição de cartazes e objetos artísticos voltados ao tema.

O público, por sua vez, saudou os Patrulheiros Mirins com uma calorosa ‘salva de palmas’, fruto do reconhecimento aos trabalhos realizado pelo Cabo PM Gilmar, Cabo PM Paula e Srª Márcia Tozani, Juçara Rocha e Adriana Azevedo, instrutores do Projeto, além da equipe técnica de profissionais que prestam o serviço de apoio aos alunos.