Mostras culturais movimentam CMEIs no fim de semana

A manhã de sábado (09) foi diferente e repleta de surpresas e conhecimento com os alunos do CMA (Centro Municipal em Alfabetização) Emília Alves Nogueira e do CMEI (Centro Municipal Infantil) Marisa Scaff, que realizaram seus eventos de mostra cultural e científica.

Com o conteúdo na ponta da língua e olhinhos esbanjando alegria, os alunos expuseram e apresentaram os trabalhos para familiares e a comunidade como um todo, que visitaram os dois educandários para contemplar o evento dos pequenos.

No CMA Emília Alves Nogueira, que tem a frente a diretora Simone Aguilar, o tema centra da Mostra foi “Afro educação”, com foco na leitura e releitura de obras da literatura infantil, que abordam de forma lúdica as questões relacionadas ao estudo da história e cultura afro-brasileira.

"Esse projeto tem como objetivo valorizar e reconhecer a influência da cultura africana no Brasil, em nosso Estado e no município de Aquidauana, com foco no combate à discriminação racial. Além disso, busca promover a apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelos estudantes, compartilhando-os com toda a nossa comunidade", explicou Aline Arévalo – coordenadora do CMA Emília Nogueira.

Já no CMEI Marisa Scaff, os pequeninos alunos, com idade entre 02 e 05 anos, em conjunto com professores e família, exploraram o tema: “A Magia da Leitura e Escrita na Educação Infantil”.

Baseado nas obras da autora Ruth Rocha, visando despertar o interesse e o prazer pela leitura e escrita na primeira infância, através de histórias lúdicas e envolventes, motivando as crianças a explorar o mundo da imaginação e da criatividade, desenvolvendo, assim, habilidades essenciais para seu desenvolvimento integral.

“A parceria família e escola está fazendo toda diferença nesse processo, pois as crianças levam a Maleta de Leitura para casa, contendo um livro, lápis, borracha, giz de cera e um caderno de desenho. Os pais realizam a leitura e interpretação com as crianças, no dia seguinte a criança socializa com a turma da sala”, explicou Joelma Medeiros - diretora do CMEI.





