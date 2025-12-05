Moto atinge ônibus estacionado e deixa dois feridos em Aquidauana

Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana atendeu, na madrugada de ontem (4), um acidente de trânsito ocorrido por volta das 2h05 na MS-345, zona rural, a aproximadamente 13 km da área urbana. No local, a equipe encontrou uma motocicleta que havia colidido contra um ônibus estacionado, deixando duas pessoas feridas.



A primeira vítima, um homem de 32 anos, foi encontrada caída em decúbito dorsal, consciente e orientada. Ele relatou dores nos dois punhos e nas clavículas e apresentava avulsão de um dente. Durante o atendimento, informou aos bombeiros que havia ingerido bebida alcoólica antes do acidente. Após avaliação primária e secundária, recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado ao pronto-socorro.



A segunda vítima, uma mulher de 29 anos, estava deambulando, consciente e orientada. Ela apresentava um ferimento no supercílio direito. A equipe prestou o atendimento inicial e realizou o transporte da paciente junto com o outro ferido até a unidade de saúde, onde ambos permaneceram sob cuidados médicos.



As circunstâncias da colisão não foram detalhadas.

