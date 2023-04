Programa Social Voe Alto e Moto Clube AMM realizam ação em Aquidauana (vídeo)

Programa Voe Alto e Moto Clube AMM realizaram ação social em Aquidauana / Arquivo Pessoal

O programa social Voe Alto em parceria com a Igreja Adventista e motociclistas do Moto Clube AMM realizaram ação social no último sábado, dia 1, em Aquidauana, com objetivo de beneficiar a comunidade com ações de enfrentamento a violência contra a mulher e doações de roupas, calçados, brinquedos e livros.

Os parceiros voluntários, beneficiárias e motociclistas se reuniram na Praça no Centro de Aquidauana.

A coordenadora do projeto Voe Alto, Daniely Matoso, explicou ao O Pantaneiro, que a ação foi dentro do calendário Impacto Esperança da Igreja Adventista. Ela afirma que o projeto surgiu em setembro de 2022 quando ela e um grupo de voluntários decidiram se reunir para auxiliar mulheres vítimas de violência doméstica e em vulnerabilidade social.

"Esse projeto começou em setembro de 2022 e surge do setor social da igreja adventista. Eles cederam o espaço para gente utilizar e fazer as palestras. Trabalhamos três pilares: espiritual, físico e emocional. Fazíamos roda de conversa e aprendizados para elas se resignificarem. Então, trabalhamos tudo isso para que elas tivessem uma melhora completa."

Daniely diz que o evento com os motociclistas foi o primeiro passo de 2023. O projeto social tem como função principal atender mulheres vítimas de violência em Aquidauana e região. Esse ano o grupo, que trabalha com 16 mulheres, ainda não retornou as atividades, mas o objetivo para o semestre é retomar as reuniões.

Segundo Daniely, o evento de sábado foi para dar motivação e engajar ainda mais voluntários. "Fizemos parceria com a Igreja Adventistas e o MMA, que é um Moto Clube de Campo Grande e gosta de fazer projetos sociais. Eles foram até Aquidauana para fazer esse movimento por lá e deu super certo".

A ação ocorreu no período da manhã com orientação sobre saúde, bandas tocando música ao vivo e sorteios. "Nosso objetivo é receber ainda mais apoio para realizar mais atividades e dar continuidade aos atendimentos. Esse ano temos um projeto de fazer curso de manicure e curso de finanças para que essas mulheres possam ter independência financeira. Esses são os objetivos do primeiro semestre."

O diretor do Moto Clube AMM afirma que a ação foi fantástica. "Fomos com uma média de 20 motos e fizemos a parte logísticas, com música e para a entrega dos livros. E a Daniely junto aos irmãos da igreja foram quem organizaram toda a ação."

Voluntários

Daniely diz que todas as áreas precisam de voluntários, como psicólogos. Ela diz que o projeto é um ciclo e as mulheres ajudadas sempre estão repassando o conhecimento.

Para quem quiser aderir à proposta pode entrar em contato com a coordenador pelo 67 99888-7824

Vídeo: