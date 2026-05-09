Moto-entregador fica ferido após colisão com carro na Pantaneta

Acidente entre carro e moto aconteceu no cruzamento da Avenida com rua dos Ferroviários, em Aquidauana
Você Repórter
Um acidente de trânsito registrado na tarde chuvosa deste sábado (09) deixou um moto-entregador ferido no cruzamento da Avenida Pantaneta com a Rua dos Ferroviários, em Aquidauana.
A colisão envolveu uma motocicleta e um carro e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul e da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.
Segundo informações apuradas no local, o motociclista, que trabalha como moto-entregador, sofreu ferimentos e apresentava suspeita de fratura em um dos braços. Mesmo com o impacto, ele utilizava capacete e capa de chuva no momento do acidente, equipamentos que ajudaram na proteção durante a queda.
O primeiro atendimento à vítima foi realizado pelo sargento Esly, do Corpo de Bombeiros, que passava pelo local no momento da colisão. O militar prestou os primeiros socorros até a chegada da Unidade de Resgate (UR), que deu continuidade ao atendimento e encaminhou o rapaz ao Pronto-Socorro de Aquidauana.
O motorista do carro não sofreu lesões e permaneceu no local acompanhando os procedimentos realizados pelas equipes de segurança.
Ao todo, a ocorrência mobilizou duas viaturas do Corpo de Bombeiros e duas viaturas da Polícia Militar, responsáveis pelo atendimento, controle do trânsito e registro da ocorrência.
A chuva intensa que atingia a cidade durante a tarde pode ter contribuído para o acidente, já que pistas molhadas reduzem a aderência dos veículos e dificultam a frenagem e a visibilidade no trânsito.
Oportunidades
Meteorologia
Termômetros variam entre 18°C e 28°C e há possibilidade de temporais e ventos fortes
Maio Amarelo
A palestra atendeu a um pedido direto do próprio Conselho, com objetivo central foi colocar em pauta a segurança
Estratégia
Recursos serão destinados à saúde, turismo e pavimentação urbana
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