Moto-entregador fica ferido após colisão com carro na Pantaneta

Você Repórter

Um acidente de trânsito registrado na tarde chuvosa deste sábado (09) deixou um moto-entregador ferido no cruzamento da Avenida Pantaneta com a Rua dos Ferroviários, em Aquidauana.

A colisão envolveu uma motocicleta e um carro e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul e da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

Segundo informações apuradas no local, o motociclista, que trabalha como moto-entregador, sofreu ferimentos e apresentava suspeita de fratura em um dos braços. Mesmo com o impacto, ele utilizava capacete e capa de chuva no momento do acidente, equipamentos que ajudaram na proteção durante a queda.

O primeiro atendimento à vítima foi realizado pelo sargento Esly, do Corpo de Bombeiros, que passava pelo local no momento da colisão. O militar prestou os primeiros socorros até a chegada da Unidade de Resgate (UR), que deu continuidade ao atendimento e encaminhou o rapaz ao Pronto-Socorro de Aquidauana.

O motorista do carro não sofreu lesões e permaneceu no local acompanhando os procedimentos realizados pelas equipes de segurança.

Ao todo, a ocorrência mobilizou duas viaturas do Corpo de Bombeiros e duas viaturas da Polícia Militar, responsáveis pelo atendimento, controle do trânsito e registro da ocorrência.

A chuva intensa que atingia a cidade durante a tarde pode ter contribuído para o acidente, já que pistas molhadas reduzem a aderência dos veículos e dificultam a frenagem e a visibilidade no trânsito.