Acessibilidade

09 de Maio de 2026 • 19:43

Buscar

Últimas notícias
X
TRÂNSITO

Moto-entregador fica ferido após colisão com carro na Pantaneta

Acidente entre carro e moto aconteceu no cruzamento da Avenida com rua dos Ferroviários, em Aquidauana

Redação

Publicado em 09/05/2026 às 16:20

Atualizado em 09/05/2026 às 16:34

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Você Repórter

Um acidente de trânsito registrado na tarde chuvosa deste sábado (09) deixou um moto-entregador ferido no cruzamento da Avenida Pantaneta com a Rua dos Ferroviários, em Aquidauana.

A colisão envolveu uma motocicleta e um carro e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul e da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

Segundo informações apuradas no local, o motociclista, que trabalha como moto-entregador, sofreu ferimentos e apresentava suspeita de fratura em um dos braços. Mesmo com o impacto, ele utilizava capacete e capa de chuva no momento do acidente, equipamentos que ajudaram na proteção durante a queda.

O primeiro atendimento à vítima foi realizado pelo sargento Esly, do Corpo de Bombeiros, que passava pelo local no momento da colisão. O militar prestou os primeiros socorros até a chegada da Unidade de Resgate (UR), que deu continuidade ao atendimento e encaminhou o rapaz ao Pronto-Socorro de Aquidauana.

O motorista do carro não sofreu lesões e permaneceu no local acompanhando os procedimentos realizados pelas equipes de segurança.

Ao todo, a ocorrência mobilizou duas viaturas do Corpo de Bombeiros e duas viaturas da Polícia Militar, responsáveis pelo atendimento, controle do trânsito e registro da ocorrência.

A chuva intensa que atingia a cidade durante a tarde pode ter contribuído para o acidente, já que pistas molhadas reduzem a aderência dos veículos e dificultam a frenagem e a visibilidade no trânsito.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece vagas para ajudante de motorista e auxiliar financeiro

Esporte

Aquidauana confirma apoio à 77ª edição do Campeonato Amador e à Copa Feminina de Futebol

Meteorologia

Céu amanhece nublado em Aquidauana e chegada de frente fria anuncia chuva

Termômetros variam entre 18°C e 28°C e há possibilidade de temporais e ventos fortes

EMOÇÃO EM FAMÍLIA

Aquidauanense realiza sonho de assistir a jogo profissional de futebol no Paraguai

Publicidade

LUTO

Professora Veida Flausino Godoy morre aos 77 anos

ÚLTIMAS

Maio Amarelo

Detran-MS e técnicos industriais unem forças pela segurança viária

A palestra atendeu a um pedido direto do próprio Conselho, com objetivo central foi colocar em pauta a segurança

Estratégia

Beto Pereira anuncia R$ 7 milhões em investimentos para Aquidauana em reunião com lideranças

Recursos serão destinados à saúde, turismo e pavimentação urbana

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo