Moto-entregador morre dez dias após acidente em Aquidauana

Acidente ocorreu no dia 9 de maio no cruzamento da Avenida Pantaneta com a Rua dos Ferroviários
Arquivo Pessoal
Morreu na terça-feira (19), o moto-entregador Carlos Augusto Paim, vítima de um acidente de trânsito ocorrido no dia 9 de maio em Aquidauana. Ele era casado, deixou dois filhos e era conhecido por ser muito carinhoso com os netos e prestativo com a comunidade.
O velório ocorreu na Pax Universal, em Aquidauana, e o sepultamento estava previsto para esta quarta-feira (20), às 10h30.
No dia 9 de maio, uma tarde chuvosa, Carlos Augusto Paim conduzia sua motocicleta quando colidiu com um carro no cruzamento da Avenida Pantaneta com a Rua dos Ferroviários, em Aquidauana. O impacto mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar.
Segundo informações apuradas no local à época, o motociclista sofreu ferimentos e apresentava suspeita de fratura em um dos braços. Mesmo com o impacto, ele utilizava capacete e capa de chuva no momento do acidente, equipamentos que ajudaram na proteção durante a queda.
O primeiro atendimento à vítima foi realizado pelo sargento Esly, do Corpo de Bombeiros, que passava pelo local no momento da colisão. O militar prestou os primeiros socorros até a chegada da Unidade de Resgate (UR), que deu continuidade ao atendimento e encaminhou o rapaz ao Pronto-Socorro de Aquidauana.
O motorista do carro não sofreu lesões e permaneceu no local. A chuva intensa que atingia a cidade durante a tarde pode ter contribuído para o acidente, já que pistas molhadas reduzem a aderência dos veículos e dificultam a frenagem e a visibilidade no trânsito.
A família e amigos lamentam a perda de Carlos Augusto Paim, descrito como um homem generoso, trabalhador e dedicado à família. O site O Pantaneiro presta suas condolências aos familiares e amigos neste momento de dor.
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