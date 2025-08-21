Moto 'gruda' em paralama de carro após acidente em Aquidauana

Acidente ocorre na rua Pandiá Calógeras
Você Repórter, O Pantaneiro
Um fato inusitado durante o acidente entre carro e moto foi registrado na noite de ontem (20), no cruzamento das ruas Pandiá Calógeras e com a rua Cândido Mariano, em frente ao parque Perisal, em Aquidauana.
Após colisão, a moto Honda Biz ficou 'grudada' no paralama de um Fiat Mobi.
O registro do acidente foi encaminhado à reportagem de O Pantaneiro e chamou a atenção nas ruas. Ninguém se feriu.
Segundo testemunhas, o motociclistas não teria parado no cruzamento e atingiu o carro que ficou em pé, grudada no carro.
