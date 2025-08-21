Acessibilidade

21 de Agosto de 2025 • 08:18

Buscar

Últimas notícias
X
Aquidauana

Moto 'gruda' em paralama de carro após acidente em Aquidauana

Acidente ocorre na rua Pandiá Calógeras

Redação

Publicado em 21/08/2025 às 07:15

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Você Repórter, O Pantaneiro

Um fato inusitado durante o acidente entre carro e moto foi registrado na noite de ontem (20), no cruzamento das ruas Pandiá Calógeras e com a rua Cândido Mariano, em frente ao parque Perisal, em Aquidauana.

Após colisão, a moto Honda Biz ficou 'grudada' no paralama de um Fiat Mobi.

O registro do acidente foi encaminhado à reportagem de O Pantaneiro e chamou a atenção nas ruas. Ninguém se feriu.

Segundo testemunhas, o motociclistas não teria parado no cruzamento e atingiu o carro que ficou em pé, grudada no carro.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Geral

Aquidauana integra Jornada Estadual do Patrimônio 2025

Turismo

Prefeitura discute melhorias na MS-170 com setor produtivo e do turismo

Educação

Professores indígenas participam de formação continuada em Aquidauana

Prefeitura firma convênio para reforçar proteção ambiental em Aquidauana

Aquidauana realiza ação do Hiperdia com acompanhamento de hipertensos e diabéticos

Profissionais de Aquidauana recebem capacitação em Primeiros Socorros

Serviços

Prefeitura firma convênio para reforçar proteção ambiental em Aquidauana

Publicidade

Saúde

Aquidauana realiza ação do Hiperdia com acompanhamento de hipertensos e diabéticos

ÚLTIMAS

Controle prévio

TCE-MS atua preventivamente e paralisa contrato milionário de Dourados

O objetivo é assegurar que os recursos públicos sejam aplicados de forma eficiente e transparente

Geral

Plataformas devem remover propagandas de cigarros eletrônicos em 48h

Sites notificados têm dez dias úteis para relatar ações adotadas

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo