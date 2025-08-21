Moto 'gruda' em paralama de carro após acidente em Aquidauana

Você Repórter, O Pantaneiro

Um fato inusitado durante o acidente entre carro e moto foi registrado na noite de ontem (20), no cruzamento das ruas Pandiá Calógeras e com a rua Cândido Mariano, em frente ao parque Perisal, em Aquidauana.

Após colisão, a moto Honda Biz ficou 'grudada' no paralama de um Fiat Mobi.

O registro do acidente foi encaminhado à reportagem de O Pantaneiro e chamou a atenção nas ruas. Ninguém se feriu.

Segundo testemunhas, o motociclistas não teria parado no cruzamento e atingiu o carro que ficou em pé, grudada no carro.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!