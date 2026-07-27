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Trânsito

Motociata vai celebrar Dia Nacional do Motociclista em Aquidauana e Anastácio

Evento reúne motociclistas nesta segunda-feira, com saída da Igreja Matriz, bênção, sorteio de brindes e confraternização

Redação O Pantaneiro

Publicado em 27/07/2026 às 09:59

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Dia Nacional do Motociclista é celebrado nesta segunda-feira / Ilustrativa

Em comemoração ao Dia Nacional do Motociclista, celebrado em 27 de julho, a Agência Municipal de Trânsito de Aquidauana promoverá, nesta segunda-feira (27), uma motociata em parceria com o Sicário Moto Clube de Anastácio. A programação busca proporcionar momento de integração, conscientização e valorização da categoria.

A concentração será na Igreja Matriz de Aquidauana, com saída prevista para as 17h30. Além do passeio sobre duas rodas, o evento contará com bênção aos motociclistas, ministrada pelo padre Paulo e pelo pastor Abraão Izume, sorteio de brindes e um momento de confraternização entre os participantes.

Os organizadores convidam motociclistas de Aquidauana, Anastácio e municípios vizinhos a participarem da iniciativa, que também reforça a importância da convivência harmoniosa no trânsito e do respeito entre todos os usuários das vias.

A motociata conta com o apoio da Polícia Militar, do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), da Covel Motos Honda e da Associação de Amigos de Som Automotivo de Aquidauana e Anastácio.

Com o lema "Respeito, responsabilidade e paz no trânsito. Somos todos por um trânsito melhor!", a ação pretende conscientizar a população sobre a importância da direção responsável e da preservação da vida.

Homenagem

Oficializado pela Lei nº 15.006/2024, o Dia Nacional do Motociclista é celebrado em 27 de julho em homenagem ao motociclista e mecânico da Honda Marcus Bernardi, que morreu nessa data, em 1974. A legislação também instituiu a Semana Nacional de Prevenção a Acidentes com Motociclistas, com o objetivo de incentivar ações de conscientização e segurança no trânsito.

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