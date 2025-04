Motocicleta é furtada na frente de residência em Aquidauana

Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo

Uma motocicleta Honda CG 125 Fan vermelha, placa NRG3C54, ano 2010, foi furtada na madrugada de segunda-feira (14), no bairro Ovídio Costa I, região da 8ª Norte, em Aquidauana. O furto aconteceu próximo à Travessa Iran Pereira dos Reis.



Segundo o boletim de ocorrência, o veículo pertence a um homem de 26 anos, mas estava sob responsabilidade de um amigo, de 22 anos, que também reside no imóvel. De acordo com o relato, por volta das 5h da manhã, o jovem retirou a moto de dentro da residência e a deixou estacionada em frente ao imóvel, sem travas de segurança.



Ao sair novamente por volta das 6h50, ele percebeu que a motocicleta havia sido levada. O furto foi comunicado à polícia, e até o momento, o veículo não foi recuperado.



A Polícia Civil investiga o caso. Informações que possam levar à localização da motocicleta ou identificação dos envolvidos podem ser repassadas de forma anônima por meio do telefone 190 ou diretamente à Delegacia de Polícia de Aquidauana.

