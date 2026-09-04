Motociclista atinge lixeira ao tentar desviar de gato em Aquidauana

Queda de moto mobilizou equipe do Samu na Vila Trindade / Divulgação/Samu

Um motociclista de 19 anos ficou ferido após sofrer uma queda ao tentar desviar de um gato que atravessou repentinamente a pista, no fim da tarde desta quinta-feira (03), na Vila Trindade, em Aquidauana.

O acidente aconteceu por volta das 16h40, quando o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para prestar atendimento ao jovem. Conforme as informações repassadas pela equipe, ele seguia pela via quando o animal entrou repentinamente em seu caminho.

Na manobra para evitar atropelar o gato, o motociclista perdeu o controle da direção, atingiu uma lixeira e acabou sofrendo uma queda.

Apesar do susto, o jovem estava consciente, orientado e comunicativo. Durante a avaliação, foram constatadas escoriações na região direita das costelas e na perna esquerda.

Ele recebeu os procedimentos iniciais necessários ainda no local. Em seguida, foi imobilizado e encaminhado ao Hospital Regional Dr. Estácio Muniz.

Atenção no trânsito

De acordo com o Samu, a presença de animais na pista é uma situação que pode surpreender motoristas e motociclistas em poucos segundos. Por isso, manter velocidade compatível com a via e atenção ao entorno aumenta o tempo disponível para reagir diante de obstáculos inesperados.

No caso de motociclistas, a orientação do serviço 192 é redobrar os cuidados, especialmente em locais onde há circulação de animais.

