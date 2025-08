Motociclista bate em muro e morre na madrugada de hoje em Aquidauana

Corpo da vítima fatal foi parar de 10 a 12 metros de distância do local da batida, na Estação de Tratamento de Esgoto da MS-450 / Foto: O Pantaneiro

Um violento acidente foi registrado na madrugada desta sexta-feira (1º) na MS-450, em Aquidauana, com vítima fatal não identificada. Uma motocicleta bateu contra um poste e o muro de uma Estação de Tratamento. O barulho foi grande e moradores foram acordados pelo latido dos cães, entre 3 e 4 horas.

A primeira pessoa a passar pelo local do acidente, uma mulher, avistou o corpo de um motociclista a, pelo menos, 10 a 12 metros do local do acidente. O Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado às 4 horas e 20 minutos, o que significa que o acidente aconteceu antes.

Corpo de Bombeiros foi acionado às 4h20 da madrugada e constatou óbito e motocicleta bastante danificada (Foto: O Pantaneiro)

No local, os bombeiros militares encontraram o corpo de um homem, sem vida, e uma motocicleta bastante danificada, jogada no asfalto. A vítima tem pele morena, vestia uma bermuda azul e uma blusa tipo moletom preto, com camiseta vermelha por baixo.

O local possui iluminação pública e pintura com sinalização horizontal e não há vestígios de outro veículo. A polícia registrou o caso como queda de moto e adotou todas as providências técnicas de praxe em casos como este.

As investigações prosseguem no sentido de, primeiramente, identificar a vítima.

