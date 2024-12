Motociclista bêbado cai com filha e dá nome falso para PM em Aquidauana

Arquivo, O Pantaneiro

Um motociclista de 32 anos, foi preso após cair com a moto e a filha, de 11 anos, que estava na garupa do veículo. Ele estava bêbado e tentou enganar os policiais sobre seu nome. O caso ocorreu no sábado (14), na rua Duque de Caxias, em Aquidauana.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem estava bêbado e perdeu o controle de direção da moto. A filha dele estava na garupa e teve escoriações.

A Polícia de Trânsito tentou checar o nome do homem, mas como ele estava visivelmente embriagado, mentia o tempo todo e não forneceu nenhum dado suficiente para conhecimento do mesmo.

Somente em arquivo pessoal foi encontrado e reconhecido o mesmo e assim depois disto já na Delegacia de Polícia, assumiu a verdadeira identidade.

Ainda na delegacia, ele confessou o nome e o Conselho Tutelar foi acionado, sendo que a menina foi levada com a conselheira.

A moto foi entregue ao Detran.