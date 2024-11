Motociclista bêbado provoca acidente no Distrito de Taunay

Arquivo/Jornal O Pantaneiro

Ontem, 24, por volta das 19h, o distrito de Taunay, em Aquidauana, foi palco de um acidente de trânsito envolvendo um motociclista embriagado.

Conforme o boletim de ocorrência registrado pelo Batalhão de Polícia Militar (BPM) da cidade, a equipe foi acionada por testemunhas, quando um homem de 45 anos, que seguia a pé em direção à igreja, foi atingido por um motociclista.

O homem ficou com ferimentos na cabeça e dores intensas na perna direita. Ele foi imediatamente socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Aquidauana pela ambulância da Prefeitura.

O condutor da moto não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Ele demonstrava sinais claros de embriaguez, como fala desconexa, olhos avermelhados e forte odor de álcool.

O teste do bafômetro, realizado no local, confirmou o estado de embriaguez, com a medição de 0,79 mg/l de álcool no sangue — valor acima do limite permitido.

O condutor da motocicleta foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana, onde recebeu os cuidados médicos necessários e deverá responder pelas infrações cometidas, incluindo dirigir sob efeito de álcool e sem CNH.