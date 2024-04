Motociclista cai de moto após cachorro invadir rua em Aquidauana

O Pantaneiro

Um motociclista sofreu uma queda de moto, no final da tarde de ontem, dia 19, após um cachorro entrar na via em Aquidauana. O acidente ocorreu na rua Plínio Leite, na entrada do Bairro Nova Aquidauana.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e socorreram o motociclista, que sofreu ferimentos leves.

Ele foi atendido e encaminhado ao pronto-socorro.

