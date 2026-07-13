Motociclista cai em barranco no João Dias e é socorrido pelo Samu

Um jovem de 19 anos ficou ferido após sofrer uma queda de motocicleta na tarde desta segunda-feira (13), nas proximidades do Córrego João Dias, na região do Frigorífico Buriti, em Aquidauana.
SAMU
Um jovem de 19 anos ficou ferido após sofrer uma queda de motocicleta na tarde desta segunda-feira (13), nas proximidades do Córrego João Dias, na região do Frigorífico Buriti, em Aquidauana. O acidente mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e do Corpo de Bombeiros Militar.
Segundo informações do SAMU, a ocorrência foi registrada por volta das 17h25, após acionamento da Central de Regulação. Ao chegar ao local, os socorristas encontraram o motociclista em um barranco às margens do córrego. A vítima utilizava capacete no momento do acidente e relatou ter perdido a consciência por alguns instantes após a queda.
Durante a avaliação inicial, a equipe identificou um hematoma na face, na região do olho esquerdo, além de dores no ombro esquerdo e na região lombar. Diante da suspeita de lesões decorrentes do trauma, foram adotados todos os protocolos de atendimento pré-hospitalar.
Devido à dificuldade de acesso ao local onde o jovem estava, foi necessária uma ação conjunta entre o SAMU e o Corpo de Bombeiros Militar para realizar o resgate de forma segura, evitando o agravamento das lesões.
Após a retirada da vítima do barranco, os profissionais realizaram a estabilização clínica, imobilização completa em prancha longa e monitoramento contínuo dos sinais vitais. Em seguida, o motociclista foi encaminhado à unidade hospitalar de referência para avaliação médica e realização de exames complementares.
A atuação integrada entre o SAMU 192 e o Corpo de Bombeiros foi fundamental para garantir um atendimento ágil e seguro em uma ocorrência de maior complexidade, demonstrando a importância do trabalho conjunto das equipes de emergência.
O SAMU alerta que acidentes com motocicletas continuam entre as principais ocorrências atendidas pelo serviço de urgência. Em áreas rurais e trechos próximos a córregos, barrancos e estradas vicinais, o risco de acidentes aumenta devido às condições do terreno.
Entre as recomendações estão o uso correto do capacete, redução da velocidade em vias rurais, atenção redobrada em curvas e locais de baixa visibilidade, além de nunca conduzir motocicletas sob efeito de álcool ou outras substâncias. Em casos de urgência e emergência, a orientação é acionar imediatamente o SAMU pelo telefone 192.
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