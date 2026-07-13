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Motociclista cai em barranco no João Dias e é socorrido pelo Samu

Um jovem de 19 anos ficou ferido após sofrer uma queda de motocicleta na tarde desta segunda-feira (13), nas proximidades do Córrego João Dias, na região do Frigorífico Buriti, em Aquidauana.

Redação

Publicado em 13/07/2026 às 20:21

Atualizado em 13/07/2026 às 20:29

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SAMU

Um jovem de 19 anos ficou ferido após sofrer uma queda de motocicleta na tarde desta segunda-feira (13), nas proximidades do Córrego João Dias, na região do Frigorífico Buriti, em Aquidauana. O acidente mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e do Corpo de Bombeiros Militar.

Segundo informações do SAMU, a ocorrência foi registrada por volta das 17h25, após acionamento da Central de Regulação. Ao chegar ao local, os socorristas encontraram o motociclista em um barranco às margens do córrego. A vítima utilizava capacete no momento do acidente e relatou ter perdido a consciência por alguns instantes após a queda.

Durante a avaliação inicial, a equipe identificou um hematoma na face, na região do olho esquerdo, além de dores no ombro esquerdo e na região lombar. Diante da suspeita de lesões decorrentes do trauma, foram adotados todos os protocolos de atendimento pré-hospitalar.

Devido à dificuldade de acesso ao local onde o jovem estava, foi necessária uma ação conjunta entre o SAMU e o Corpo de Bombeiros Militar para realizar o resgate de forma segura, evitando o agravamento das lesões.

Após a retirada da vítima do barranco, os profissionais realizaram a estabilização clínica, imobilização completa em prancha longa e monitoramento contínuo dos sinais vitais. Em seguida, o motociclista foi encaminhado à unidade hospitalar de referência para avaliação médica e realização de exames complementares.

A atuação integrada entre o SAMU 192 e o Corpo de Bombeiros foi fundamental para garantir um atendimento ágil e seguro em uma ocorrência de maior complexidade, demonstrando a importância do trabalho conjunto das equipes de emergência.

Atenção nas estradas

O SAMU alerta que acidentes com motocicletas continuam entre as principais ocorrências atendidas pelo serviço de urgência. Em áreas rurais e trechos próximos a córregos, barrancos e estradas vicinais, o risco de acidentes aumenta devido às condições do terreno.

Entre as recomendações estão o uso correto do capacete, redução da velocidade em vias rurais, atenção redobrada em curvas e locais de baixa visibilidade, além de nunca conduzir motocicletas sob efeito de álcool ou outras substâncias. Em casos de urgência e emergência, a orientação é acionar imediatamente o SAMU pelo telefone 192.

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