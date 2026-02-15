Acessibilidade

15 de Fevereiro de 2026 • 10:31

Buscar

Últimas notícias
X
Aquidauana

Motociclista colide com capivara na MS-450, em Piraputanga

A vítima estava consciente quando os socorristas chegaram, foi imobilizada e encaminhada para atendimento médico no Pronto Socorro de Aquidauana

Redação

Publicado em 15/02/2026 às 07:46

Atualizado em 15/02/2026 às 09:50

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Você Reporter

Um acidente envolvendo um motociclista e um animal silvestre mobilizou equipes de socorro na noite de ontem (14) na rodovia MS-450, entre os distritos de Piraputanga e Palmeiras, em uma região próxima ao Pesqueiro do Bil.

Segundo informações preliminares, o condutor da motocicleta seguia pela rodovia quando colidiu com uma capivara que estava cruzando a pista, numa área de tráfego com circulação de animais nativos. Com o impacto, o motociclista acabou perdendo o controle da própria moto e caindo na pista, resultando em ferimentos.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas ao local para prestar os primeiros socorros ao motorista da moto. A vítima estava consciente quando os socorristas chegaram, foi imobilizada e encaminhada para atendimento médico no Pronto Socorro de Aquidauana, com ferimentos que, embora preocupantes, não teriam sido considerados fatais no momento do resgate.

Autoridades rodoviárias reforçam a importância de atenção redobrada em trechos onde é comum a travessia de fauna silvestre e recomendam redução de velocidade, especialmente ao entardecer ou à noite, quando a visibilidade é menor e animais tendem a se aproximar das vias.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Transtorno

Ventania derruba poste e árvore e provoca queda de energia em Aquidauana

Carnaval 2026

Camisão e Piraputanga recebem mutirão de limpeza para o Carnaval

Gestão

Saúde e educação indígena de Aquidauana recebem promessa de investimento

Anúncio do deputado federal Geraldo Resende foi feito durante assinatura da ordem de serviço para a Clínica da Mulher

Trânsito

Motociclista fica ferido após perder controle da direção em Aquidauana

Publicidade

Infraestrutura

 Aquidauana entrega de tratores recuperados nos Assentamentos Indaiás

ÚLTIMAS

Trânsito

Acidente envolve quatro veículos no bairro Nossa Senhora de Fátima em Corumbá

As viaturas de resgate e salvamento prestaram atendimento às vítimas, com apoio da Polícia Militar, que organizou o trânsito e garantiu a segurança na área

Inscrições abertas

Programa Criança na Creche paga cuidador para mães trabalharem

Governo oferece a beneficiárias adicional de R$ 600 por filho com idade para frequentar a creche

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo