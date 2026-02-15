Motociclista colide com capivara na MS-450, em Piraputanga

Você Reporter

Um acidente envolvendo um motociclista e um animal silvestre mobilizou equipes de socorro na noite de ontem (14) na rodovia MS-450, entre os distritos de Piraputanga e Palmeiras, em uma região próxima ao Pesqueiro do Bil.

Segundo informações preliminares, o condutor da motocicleta seguia pela rodovia quando colidiu com uma capivara que estava cruzando a pista, numa área de tráfego com circulação de animais nativos. Com o impacto, o motociclista acabou perdendo o controle da própria moto e caindo na pista, resultando em ferimentos.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas ao local para prestar os primeiros socorros ao motorista da moto. A vítima estava consciente quando os socorristas chegaram, foi imobilizada e encaminhada para atendimento médico no Pronto Socorro de Aquidauana, com ferimentos que, embora preocupantes, não teriam sido considerados fatais no momento do resgate.

Autoridades rodoviárias reforçam a importância de atenção redobrada em trechos onde é comum a travessia de fauna silvestre e recomendam redução de velocidade, especialmente ao entardecer ou à noite, quando a visibilidade é menor e animais tendem a se aproximar das vias.