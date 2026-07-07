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Trânsito

Motociclista de 24 anos fica ferida após colisão com carro em Aquidauana

Vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Pronto-Socorro; motorista recusou atendimento

O Pantaneiro

Publicado em 07/07/2026 às 14:15

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Equipe do Samu socorreu a motociclista; já a condutora do carro recusou atendimento / Ilustrativa/O Pantaneiro

Uma motociclista de 24 anos ficou ferida após um acidente de trânsito registrado na manhã desta terça-feira (07), na Rua Manoel Antônio Paes de Barros, no bairro Guanandy, em Aquidauana.

De acordo com informações do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a equipe foi acionada por volta das 08h05 pela Central de Regulação para atender a ocorrência, que envolveu um carro Volkswagen/Nivus e uma motocicleta Honda/Biz.

No local, os socorristas encontraram a condutora da motocicleta caída, mas consciente e orientada, já sem o capacete. A jovem apresentava escoriações em diversas partes do corpo.

A equipe realizou a avaliação inicial, estabilizou a paciente e a encaminhou ao Pronto-Socorro do Hospital Regional de Aquidauana, onde ela passou por avaliação médica e recebeu continuidade no atendimento.

A condutora do carro também foi avaliada pelos profissionais do Samu, mas recusou atendimento. Segundo a equipe, ela informou que não sofreu ferimentos e negou sentir qualquer tipo de dor.

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