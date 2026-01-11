Motociclista de 24 anos fica ferida apÃ³s queda em via do bairro Alto em Aquidauana

A vÃtima apresentava escoriaÃ§Ãµes nos membros superiores, incluindo ombros, cotovelos, antebraÃ§os e mÃ£os
A equipe do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar (2º SGBM/3º GBM) atendeu na manhã deste domingo (1º) uma ocorrência de sinistro de trânsito do tipo queda de motocicleta em via urbana no bairro Alto, em Aquidauana. O acidente foi registrado na Rua Pandiá Calógeras, esquina com a Rua Fernando Lucarelli.
A equipe foi acionada via 193 e, ao chegar ao local, encontrou a vítima, uma mulher de 24 anos, consciente e orientada, caída ao solo. Durante a avaliação inicial, os bombeiros observaram sinais de possível ingestão de bebida alcoólica, além de pele fria, palidez e sudorese.
A vítima apresentava escoriações nos membros superiores, incluindo ombros, cotovelos, antebraços e mãos, escoriações nos membros inferiores, na coxa esquerda e pé direito, além de escoriação no queixo e corte na boca. Após realização de avaliação primária e secundária, foram realizados os procedimentos de primeiros socorros, incluindo hemostasia das lesões, imobilização e monitoramento dos sinais vitais.
Em seguida, a paciente foi encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital Estácio Muniz, onde permaneceu sob cuidados médicos. As circunstâncias do acidente não foram detalhadas.
