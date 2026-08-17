Motociclista de 30 anos fica ferido após colisão com carro em Aquidauana

Vítima se queixava de dores intensas na região do quadril / Divulgação/Samu

Um homem de 30 anos ficou ferido no acidente entre carro e moto que foi registrado na manhã desta segunda-feira (17), na Rua Bichara Salamene, em Aquidauana. Mais cedo, O Pantaneiro informou sobre a colisão com base em relatos e registros feitos por um leitor através do canal Você Repórter.

De acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a ocorrência foi registrada por volta das 06h50 e envolveu um automóvel Volkswagen/Gol e uma motocicleta Honda/Biz. O trecho da batida fica na rotatória localizada nas proximidades do Alziro Lanches.

No local, o condutor da moto estava caído na via, mas consciente e já sem o capacete. Ele relatava dor intensa na região do quadril. A equipe realizou a avaliação, os atendimentos preliminares e a estabilização da vítima. Na sequência, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica para avaliação e continuidade do tratamento.

A dinâmica da colisão não foi informada. O trânsito estava sinalizado com cones no momento do atendimento no trecho do acidente.

Ainda conforme o Samu, ocorrências envolvendo motocicletas podem resultar em lesões graves mesmo quando não há ferimentos aparentemente visíveis. Por isso, após uma colisão ou queda, a vítima deve ser avaliada por profissionais capacitados e, sempre que possível, não deve ser movimentada sem necessidade.

