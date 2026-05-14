Motociclista de 30 anos fica ferido em colisão com carro em Anastácio

Vítima foi encaminhada ao Hospital Regional Estácio Muniz com escoriações no pé direito
Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram um homem de 30 anos, caído na pista ao lado da motocicleta / Divulgação
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na noite de quarta-feira (13), um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro na Rua da Integração, no bairro Alto, em Anastácio. A equipe de resgate foi acionada para apoiar o atendimento da ocorrência.
Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram um homem de 30 anos, caído na pista ao lado da motocicleta. Segundo a equipe, a vítima estava consciente e orientada, apresentando escoriações no pé direito, sem sinais aparentes de fraturas.
Os socorristas realizaram os primeiros atendimentos, com imobilização preventiva, e encaminharam o motociclista ao Hospital Regional Estácio Muniz, onde ele ficou aos cuidados da equipe médica. A condutora do veículo VW Gol, de 32 anos, não sofreu ferimentos e permaneceu no local do acidente. O Corpo de Bombeiros reforça a importância da atenção redobrada no trânsito, especialmente em vias urbanas, e do uso de equipamentos de segurança por motociclistas para minimizar lesões em caso de colisão. Em caso de emergência, a população deve acionar o telefone 193.
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