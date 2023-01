Motociclista é atropelado por caminhão e socorrido pelo Corpo de Bombeiros

Ronald Regis / O Pantaneiro

Acidente entre um caminhão e uma motocicleta terminou com o motociclista, que não teve a identidade revelada, caído ao solo e com ferimentos, no início da tarde de hoje (11), na Rua Duque de Caxias, no Bairro Alto, em Aquidauana.

Conforme informações repassadas a equipe do O Pantaneiro, as viaturas de resgate e salvamento do Corpo de Bombeiros foram acionadas e confirmaram informações do solicitante.

No local a vítima, o condutor da motocicleta, estava consciente e orientada, com suspeita de fratura no tornozelo direito e com dores na região do tórax.

A vítima foi imobilizada em prancha rígida e encaminhada ao pronto-socorro.