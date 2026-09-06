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Motociclista é detido pelo GETAM após empinar moto e fugir de abordagem em Aquidauana

Condutor estaria embriagado, não possuía habilitação e foi autuado por diversas irregularidades; motocicleta foi encaminhada ao pátio do Detran

Redação

Publicado em 06/09/2026 às 13:43

Atualizado em 06/09/2026 às 13:49

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Uma ocorrência de trânsito terminou com a detenção de um motociclista pelo GETAM (Grupamento Especializado Tático de Motos), em Aquidauana, após ele ser flagrado realizando uma manobra perigosa na Avenida Pantaneta.

Segundo as informações repassadas, os policiais do GETAM estavam nas proximidades quando visualizaram o condutor empinando a motocicleta em via pública. Ao perceber a presença da equipe, o motociclista teria desobedecido à ordem de abordagem e iniciado uma fuga.

O acompanhamento ocorreu por cerca de duas quadras, até que os policiais conseguiram realizar a abordagem e conter o condutor.

Durante a fiscalização, foram constatadas diversas irregularidades. Entre as ocorrências registradas estão direção perigosa, adulteração do sinal identificador do veículo, condução sem habilitação, desobediência e embriaguez.

Além das medidas criminais cabíveis, o motociclista recebeu oito notificações de trânsito. Conforme as informações da ocorrência, o conjunto das autuações ultrapassa R$ 9 mil em multas.

A motocicleta foi removida para o pátio do Detran.

A ocorrência foi encaminhada para as providências das autoridades competentes. As circunstâncias e eventuais responsabilidades deverão ser analisadas pelos órgãos responsáveis.

A atuação do GETAM ocorreu durante o patrulhamento na região da Avenida Pantaneta, área que recebe frequentemente ações de fiscalização e policiamento ostensivo.

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