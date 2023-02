Motociclista é flagrado bêbado e com CNH vencida em Aquidauana

Ele foi flagrado durante ação do Detran com policiais militares / O Pantaneiro

Uma equipe do Detran com policiais militares, que realizavam operação Lei Seca, na Avenida Doutor Sabino do Patrocínio, no Alto Aquidauana, flagrou um motorista com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida e com sinais de embriaguez, durante na noite de ontem (12).

Conforme boletim de ocorrência, o condutor estava em uma Yamaha XTZ Crosser 150, e ao estacionar, foi solicitado documento pessoal CNH e do veículo.

O condutor informou que não portava documentos e com base nas informações prestadas, nome, mãe e data de nascimento, foi identificado via sistema SENATRAN que ele estava com a CNH vencida desde 2019.

Já do veículo foi checado via sistema DETRAN e não consta débitos de licenciamento ou restrições que impeçam sua circulação.

Da fiscalização, o condutor estava com hálito etílico, vestes desarrumadas, voz pastosa. Questionado se havia ingerido bebida alcoólica, ele confirmou que sim.

Após ser orientado dos procedimentos e consequências, o condutor foi convidado a realizar o teste do bafômetro, que constatou embriaguez.

Diante dos fatos, ele foi autuado por embriaguez e dirigir veículo com a CNH vencida..

O homem foi encaminhado para delegacia, junto com aparelho celular marca Motorola e dinheiro em espécie de R$ 71.00 (setenta e um reais) em moeda nacional.