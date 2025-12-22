Acessibilidade

22 de Dezembro de 2025 • 10:48

Aquidauana

Motociclista é preso após fuga, queda e resistência à abordagem

Segundo a polícia, o motociclista apresentava sinais visíveis de embriaguez

Da redação

Publicado em 22/12/2025 às 10:20

Atualizado em 22/12/2025 às 10:33

Divulgação/ PM

Um motociclista foi preso após desobedecer ordem de parada, fugir da polícia e resistir à abordagem na noite de domingo (21), em Aquidauana. A ocorrência foi registrada após denúncias de direção perigosa envolvendo uma motocicleta vermelha que trafegava sem capacete de segurança.

De acordo com a polícia, a equipe foi acionada via Copom para averiguar denúncias de um condutor que realizava manobras arriscadas, como empinar a motocicleta, em via pública. Durante o patrulhamento, os policiais localizaram o veículo com as mesmas características na Avenida Doutor Sabino, transportando o condutor e uma passageira, ambos sem capacete.

Ao perceber a aproximação da viatura e os sinais sonoros e luminosos, o motociclista iniciou fuga, avançando sinal vermelho e seguindo por diversas ruas da cidade. A perseguição terminou quando o condutor encontrou a via parcialmente obstruída por veículos e tentou uma nova arrancada brusca, momento em que perdeu o controle da motocicleta e caiu, juntamente com a passageira.

Após a queda, o motociclista tentou fugir a pé, mas foi alcançado pela equipe policial. Durante a abordagem, ele resistiu ativamente, desferindo socos e chutes contra os policiais, sendo necessário o uso de técnicas de contenção física e, posteriormente, de arma de incapacitação neuromuscular para imobilização.

Mesmo algemado, o homem continuou apresentando resistência, inclusive durante o encaminhamento à viatura. Ele sofreu escoriações em diferentes partes do corpo em decorrência da queda e da contenção. A passageira teve ferimentos leves no tornozelo.

Ambos foram levados ao pronto-socorro de Aquidauana, onde receberam atendimento médico e foram liberados. Ainda durante o atendimento, o condutor tentou novamente fugir, sendo contido pela equipe policial.

Segundo a polícia, o motociclista apresentava sinais visíveis de embriaguez. Questionado, ele e a passageira relataram ter ingerido bebida alcoólica durante a tarde. O teste do etilômetro foi oferecido ao condutor, mas ele se recusou a realizá-lo.

Diante dos fatos, o homem foi preso pelos crimes de dirigir sob influência de álcool, direção perigosa, resistência, desobediência e desacato. As medidas administrativas de trânsito foram adotadas e a motocicleta foi removida ao pátio do Detran, já que não havia condutor habilitado responsável. O suspeito foi encaminhado à delegacia de plantão, sendo necessário o uso de algemas devido às tentativas de fuga.

