Motociclista é preso com arma e jacaré morto na mochila em Aquidauana

Viatura da PMA / Assessoria, PMA

Motociclista que não teve a identidade divulgada, foi preso com arma, munições e um jacaré morto dentro da mochila. A prisão ocorreu no domingo (13), na MS-171, Estrada do Pequi, em frente à entrada da Estância Mutum, em Aquidauana.

Segundo informações da Polícia Militar Ambiental, os policiais avistaram o suspeito deslocando-se em direção à equipe em uma motocicleta de cor preta.

Ao avistar a guarnição, o suspeito reduziu a velocidade e parou a moto a certa distância do local da abordagem.

Após retomar o trajeto, o suspeito foi abordado, e, durante revista pessoal, foram encontradas em seus bolsos 04 munições de calibre .22. Em sua mochila, foi localizado um exemplar de jacaré (Caiman Yacare) sem a cabeça e sem vísceras.

Assim, os policiais foram até o local onde o suspeito havia parado, e encontrou uma arma, calibre .22, do tipo garrucha artesanal, contendo uma munição intacta.

Ele foi multado em R$ 5 mil. O homem, o material apreendido, a arma e a caça foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, juntamente com a motocicleta, modelo Fan.